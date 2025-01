Fue a jugar al fútbol y lo encontraron muerto en la Ruta 2

Según establecieron fuentes oficiales en diálogo con El Día, hasta el momento no hay información sobre la patente del vehículo que habría atropellado a Flores en la ruta.

En medio del dolor, la familia contó antes de su aparición sin vida, Nicolás "había ido a jugar al fútbol con unos amigos".

El fallecido, conocido en su entorno como "Rocho", fue despedido con mucho afecto en las redes sociales. Su familia expresó su dolor y pidió justicia. Además, pidieron ayuda a la comunidad para poder costear el servicio de sepelio del hombre de 30 años.

Un niño murió atropellado en un insólito accidente

Un auto desbarrancó y mató a un niño de 3 años que acampaba con su familia en Santa Fe este último fin de semana. Por el caso se abrió una investigación y por el momento no se confirmó si alguien conducía el vehículo al momento de caer por el barranco.

El siniestro tuvo lugar el sábado por la tarde en la zona conocida como Playa de los Estudiantes, en el río Carcarañá, cuando la víctima y su familia acampaban. De un momento a otro son sorprendidos por un utilitario Renault Kangoo que desbarrancó y se estancó sobre el agua, embistiendo al menor.

Ante la gravedad de las heridas, los padres lo trasladaron hasta el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad, donde luego lo derivaron hasta el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" de Rosario, donde finalmente murió.

Iván Luna, del cuerpo de Bomberos Voluntarios, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y contó: “Encontramos una pick-up. Nos dijeron que la criatura fue atropellada cuando la camioneta se precipitó de la barranca al río, atravesando el campamento”.

“El vehículo estaba en la zona alta de la barranca, apuntando al río. No sabemos si el auto se movió solo o si alguien estaba bajando algo y lo movió al desactivar un cambio o el freno de mano. Es una zona donde la gente va a pescar, pero es el medio de la nada. No es un camping, no hay seguridad ni comodidad”, indicó.

Frente al deceso, la Fiscalía de San Lorenzo abrió una investigación para constatar cómo sucedió el accidente que provocó la muerte del niño. Por el momento las autoridades no informaron si el conductor del utilitario fue identificado o si siquiera había un conductor en el vehículo. Tampoco trascendió el nombre de la víctima, pero sí que residía en la localidad de Casilda.