Furor Colapinto en Comodoro Rivadavia: quieren armar una caravana de autos para ir a la carrera de Brasil

Lo bajaron del avión

“Cuando empezamos este año con la idea de viajar a la Fórmula 1, Colapinto todavía no corría en Williams, era enero y sacamos la entrada a la Fórmula 1, a la carrera de Brasil, que es bien cara y también los pasajes y el hotel”, le contó Guido a la agencia local ADN Sur.

“Fuimos haciendo todo el cronograma, que es costoso y complejo, hasta que nos encontramos con el tema del paro de Aerolíneas, que nos impide viajar”, agregó.

“Al mismo tiempo, no tenemos alternativa, a partir de toda esta explosión que ocurrió con el fenómeno Colapinto, de cambiar las fechas, porque ya no hay ningún pasaje, ninguna línea que nos ofrezca la posibilidad de viajar, o jueves o viernes, para ir ese fin de semana a Brasil a la carrera”, expresó el comodorense.

franco-colapinto-williams-italia-monza.webp Colapinto y su Williams. El último argentino que corrió F1 en Interlagos fue Reutemann en 1980.

Los autos comenzarán a rodar en el circuito de Interlagos el viernes de la semana próxima y la carrera es el domingo. “Cuando se nos presentó esta situación dijimos 'bueno, busquemos otra fecha. Y no hay. Obviamente, la aerolínea se hace cargo del cambio del pasaje para una fecha que no me sirve ir a Brasil, pero no tengo intenciones de ir si no es para ver la Fórmula 1”, contó Guido.

De Comodoro Rivadavia a San Pablo, 4.000 km

Entonces surgió la idea de viajar en auto. “Se nos ocurrió cuando empezamos a pensar alternativas, y con un amigo dijimos 'bueno, nos vamos hasta San Pablo manejando’”, recordó.

“Son 4.000 kilómetros, la verdad es que es bien difícil y la idea es encontrar dos almas que estén en la misma situación que yo y que mi amigo Francisco, que es con el que viajamos, para encarar el viaje y un poco la aventura”, añadió.

“La idea -dijo- es buscar dos más, para que seamos cuatro en este vehículo u otros, más vehículos, porque capaz que somos varios. Y poder encarar este viaje, obviamente con costos reducidos y con tiempos de manejo repartidos también”.

Además, explicó que además de la falta de alternativas, hay una cuestión de costos. “Hoy más allá de que las fechas no son posibles, se están vendiendo pasajes (de avión) desde Comodoro hasta Brasil por $1.700.000. Ir en vehículo es bastante más económico, pero se presenta esta situación de que hay que manejar 4.000 kilómetros y no se puede hacer en un término de tiempo razonable”, explicó.

Guido dejó un número de teléfono (2974-16-7261) para que se comunique con él cualquier interesado en sumarse al viaje.