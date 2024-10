Franco Colapinto se vengó de un periodista que lo había criticado en el pasado

Franco Colapinto continúa dejando una huella tanto dentro como fuera de la pista de la Fórmula 1. A sus 21 años, el joven piloto argentino no solo está sumando puntos en la categoría reina del automovilismo, sino que también demuestra una fuerte personalidad que no pasa desapercibida. Su última actuación en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, fue una prueba más de su carácter y talento, aunque no todo el foco estuvo en su desempeño al volante.