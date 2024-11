Giro en la causa por supuesto abuso sexual del intendente de Trelew: entregó su celular y denunció extorsión

"Él no está todavía ni imputado ni sindicado como autor de ningún delito. Decidió presentarse porque se estaba ensuciando notablemente su buen nombre y honor", explicó Olavarría en declaraciones radiales al programa Mañana G, por Cadena Tiempo .

La representante legal de Merino subrayó que el análisis del celular permitió recuperar conversaciones completas que no coinciden con los chats previamente aportados por la empleada municipal, en los que -según acusó- se habrían eliminado mensajes clave.

Chats de WhatsApp alterados

"Advertimos que habían eliminado una gran cantidad de mensajes cruciales. Presentamos el chat completo del intendente, y ahí se puede verificar que no es tan contundente la evidencia presentada por la otra parte", afirmó.

Olavarría también destacó que las pruebas adicionales entregadas, como algunos chats de terceros, refuerzan la idea de que la denuncia de abuso es parte de una operación para perjudicar al intendente.

"Los mensajes que aportamos muestran un intento claro de manipular la situación. Es evidente que hay una intención maliciosa detrás de esta denuncia", declaró.

Merino y abogada.jpg Gladys Olavarría junto a Gerardo Merino: la abogada habló con los medios luego de la presentación del intendente de Trelew en la Justicia.

En relación a las causas de ese proceder, la abogada aseguró que estarían vinculadas a presiones a las que Merino no habría cedido. "Hubo personas que buscaron sacar provecho de esta situación porque el intendente no aceptó ciertas condiciones. Este tipo de maniobras son un claro ejemplo de cómo se intenta dañar la imagen de alguien que no cede a presiones", afirmó.

Además, Olavarría afirmó que, a su criterio, hay pruebas contundentes sobre lo que el Merino señaló en su presentación. Además, destacó la predisposición de los fiscales a recibir la información.

"El intendente no solo entregó su celular; también ofreció detalles precisos sobre las conversaciones, las fechas, los horarios y hasta imágenes que pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido. La fiscalía ha mostrado una excelente disposición para analizar todas estas pruebas de forma imparcial".

Respecto a los posibles responsables detrás de la denuncia, Olavarría adelantó que está preparando una acción legal contra ellos, aunque por el momento prefirió no dar demasiados detalles sobre sus identidades.

A quién apunta el intendente de Trelew

"El cráneo es un hombre que entiendo no tendría nada que ver con la política, pero sí con una motivación personal o económica. Lo que puedo decir es que la próxima semana estaremos presentando la denuncia formal para avanzar en este tema", reveló.

La abogada concluyó reafirmando la inocencia del intendente y pidiendo cautela en el tratamiento del caso: "Es importante no apresurarse a juzgar. Tenemos la convicción de que la verdad va a salir a la luz y que el daño que se quiso causar al intendente será plenamente esclarecido".