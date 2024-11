El intendente de Trelew ante la denuncia por acoso sexual y laboral en su contra: "No tengo nada que ocultar"

Merino, quien ganó las elecciones municipales en abril de 2023, señaló que aún no fue notificado oficialmente de la acusación y puso en duda la veracidad de los hechos que le adjudica la denuncia, y que horas antes el abogado de la mujer que lo acusa había hecho públicos en el mismo programa radial, dando varios destalles.

“Hay que ver la veracidad que tiene la denuncia, porque obviamente hay una mala intencionalidad política detrás”, dijo Merino, quien además hizo referencia a que el primer lugar en el que se lanzaron las acusaciones es un perfil de Facebook que calificó de “trucho y falso”.

Según explicó, desde esa cuenta se dedican hace tiempo a desacreditarlo a él y a sus funcionarios “con la intención de dañar la imagen porque se está haciendo una gran gestión”.

Merino también apuntó contra personas que, según él, habrían impulsado la denuncia por no haber logrado acceder a cargos políticos en su gobierno.

“Hay muchos que no venían a trabajar o que se vieron afectados por nuestras decisiones. Esoso son los que también impulsan estas acciones, como también hay algunos sectores de la oposición y personajes que se ven afectados por no estar en la gestión”, remarcó.

A la espera de la notificación judicial

El intendente subrayó su disposición a colaborar con la Justicia y defendió la transparencia de su gestión: “Quienes me conocen no dudan de mí. Estoy disponible para responder todo lo que la Justicia requiera. No tengo nada que ocultar”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que está a la espera de ser notificado de la denuncia y de la apertura de investigación, y que no emitirá declaraciones sobre los hechos mencionados en la acusación hasta que no se lo pregunte la Jusicia.

“La Justicia es la que tiene que actuar, no un abogado privado que dice qué es lo que le tengo que contestar. En todo caso, le contestaré justamente a la denuncia si así lo amerita”.

Merino-Asuncion.jpg Gerardo Merino en su asunción como intendente de Trelew, el 10 de diciembre de 2023.

Y agregó: “Sería irresponsable que yo emita una opinión. Si hay una denuncia estoy disponible para responderle a la Justicia todo lo que quiera preguntarme. Pero no voy a usar mi figura como intendente para ver qué pasó, porque soy un ciudadano común que tiene que ser juzgado por las instituciones como corresponde.

Además, agradeció los mensajes de apoyo recibidos: “Ni siquiera me preguntaron qué pasó, me dijeron que siga adelante porque entienden que esto es parte de una campaña sucia”. Y destacó las políticas implementadas por en lo referido a la asistencia de mujeres en situación de violencia, desde Desarrollo Humano. “El Área de la Mujer ha realizado más de 300 intervenciones en casos de abuso y maltrato en Trelew. Estamos trabajando con ATE y la universidad para implementar la Ley Micaela en todos los niveles de la gestión”, comentó.

La denuncia en los Tribunales de Trelew

Horas antes de las declaraciones de Merino, Gastón Bordier, abogado de la empleada municipal, justamente había hecho públicos algunos detalles de la denuncia en declaraciones al mismo programa radial, en el que aseguró que Aseguró “las pruebas son contundentes”.

Según precisó, el primer incidente habría ocurrido en 2023, antes de que Merino asumiera, durante una reunión en su casa para tratar temas laborales con la acusadora.

La denunciante se desempeña en el área de Inspecciones Generales del municipio y Bordier sostuvo que antes de la asunción de Merino en la intendencia, durante la transición política, la denunciante lo contactó a pedido de sus compañeras de área para hablar sobre sus contratos municipales, ya que se había anunciado la intención de darlos de baja.

“Él alegó que tenía mucho trabajo y atento también a los horarios de trabajo de ella por fuera de la Municipalidad, le dijo que podían reunirse ese día a las 22:30 en su vivienda”, explicó el abogado.

Según él, en ese encuentro “se produce un caso de abuso sexual con tocamientos y posteriores amenazas para que no contara nada sobre lo sucedido, porque si no ella y sus compañeras podían perder el trabajo”.

El segundo hecho, siempre según la denuncia, habría ocurrido ya con el alcalde en funciones, en este 2024, durante la inauguración de una farmacia.

“Con la excusa de que había mucha gente y no podía pasar, hubo otro contacto típico de abuso sexual, en el que él realizó tocamientos sobre mi cliente”, dijo Bourdieu, quien aclaró que las denuncias no son nuevas, sino que se iniciaron en diciembre de 2023 en la Comisaría de la Mujer y se repitieron en otros ámbitos.

Una jueza laboral primero se declaró incompetente y pidió que la denunciante acudiera a organismos provinciales, tras lo cual Bordier hizo presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y la de Desarrollo Humano de la provincia. ”Hay dictamen favorable en ambas secretarías, por lo que Provincia estaba en conocimiento de la situación”, puntualizó.

Además, el abogado explicó que se hizo una investigación privada en la que “se certificó el teléfono del intendente, los mensajes e imágenes de connotación sexual que le enviaba a la denunciante y los pedidos de disculpas posteriores”.

Aseguró que ya se ofreció el teléfono de la víctima para una pericia pública y que "esos mensajes ya están certificados por un escribano público". También dijo que había hablado con Merino sobre la denuncia, y con otros funcionarios, para ponerlos al tanto de que, además, hay otros funcionarios de Inspecciones Generales que también fueron denunciados por acoso laboral y uno de ellos por abuso sexual.

El abogado precisó que pedirá a la Justicia la apertura de una investigación y medidas cautelares para proteger a la denunciante. Ahora, los fiscales y un juez deberán definir si hay suficientes elementos como para justificar el inicio de ese proceso.