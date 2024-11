Trelew: la despidieron del Correo y, aunque un fallo ordenó su reincorporación, no la dejan volver

En la sede donde trabajaba dicen que no saben nada de la sentencia. Ella denunció discriminación , ya que era la única mujer de la sucursal.

Sin embargo, y aunque el fallo dispuso su reincorporación “de forma inmediata”, la mujer no pudo volver a su puesto de trabajo.

Desde entonces, Olga, que es sostén familiar y cuida a su hija que padece síndrome de Down, llevó adelante una lucha incansable por recuperar su puesto laboral. Este jueves debía regresar al trabajo, tras un fallo judicial a favor de su reclamo.

Siete meses difíciles

A partir del día en el que recibió el telegrama de despido, la mujer pasó por momentos difíciles, tuvo que darse de baja de su obra social y discontinuar la terapia de su hija de 9 años.

Luego de siete meses, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia falló ordenando que “interinamente” y hasta tanto la parte demandada (el Correo Argentino) no informe los motivos que justificaron el despido, tal como lo requiere la ley, “se proceda a reincorporar” a la trabajadora “en el mismo puesto laboral que ocupaba”.

Screenshot_1.jpg Olga Norambuena, empleada del Correo Argentino en Trelew a quien le niegan la reincorporación.

La sentencia indica que la reincorporación debe ser inmediata, “desde la fecha de notificación”, ya que, considera que se encuentran en juego “derechos de contenido alimentario y de salud” reconocidos por la legislación argentina y por “pactos internacionales”.

Además indica que se hace lugar a la cautelar puesto que “se vislumbran más graves las consecuencias para la actora ante el rechazo de la medida, que para la demandada proceder a la reincorporación”.

Tras ser notificada del fallo, Norambuena se presentó este jueves por la mañana en la oficina del Correo Argentino de Trelew, acompañada por sus abogados. Pero al llegar al lugar, el personal allí presente le dijo que no tenía notificación alguna de la decisión judicial por lo cual no iban a permitirle ingresar. Así, no pudo retomar su trabajo.

La vecina trelewense, no obstante, se mostró optimista respecto de cómo continuará su situación.

“En cualquier momento me van a ver del otro lado del mostrador cumpliendo con mis funciones como lo hice hasta el mes de abril. Mis compañeros me acompañaron en todo momento y, desde que se enteraron de que vuelvo, me enviaron mensajes felicitándome”, contó.

La única mujer del Correo de Trelew

Su abogado, Eduardo Hualpa, remarcó que Olga está “en condiciones y disponible para trabajar, es la voluntad que siempre tuvo y que siempre expresó”.

Para Hualpa, se trató “de un despido discriminatorio porque ella es la única mujer de la sucursal Trelew del Correo y fue despedida sin otro motivo”, y dijo que “así lo entendieron tanto la Cámara Federal de Relaciones como el juzgado federal de Rawson ”.

“El correo ha negado hasta ahora el hecho de la discriminación o de una cuestión persecutoria, pero no ha demostrado cuáles son las razones para elegir (y despedir) a Olga, una trabajadora con 18 años de antigüedad, con una foja intachable de servicios que de pronto queda sin trabajo”, puntualizó

“La orden -agregó- dice que debe reincorporarse de forma inmediata y no establece un plazo”.