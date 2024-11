Horror en Rincón de los Sauces: una bebé sufrió un abuso y murió horas después

Todo parece sumirse en el horror en la localidad petrolera. Tanto en las oficinas judiciales como en la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces todo es hermetismo. Bajo cuerda, funcionarios judiciales como policías no dejan de manifestar lo aberrante de la situación sobre la que están trabajando.

Los galenos, además de tratarla, ordenaron una serie de estudios de laboratorio, pero la pequeña no solo no repuntó sino que su cuadro de salud declinaba minuto a minuto.

Durante las horas que permaneció internada, los médicos ensayaron de todo, pero la salud de la beba se deterioró en forma generalizada y el drama se desencadenó el lunes cuando a las 14:45 se determinó su hora de muerte. Los médicos fueron los que advirtieron a la fiscal Rocio Rivero que la pequeña presentaba claros signos de abuso sexual que son desgarradores e indescriptibles.

fiscal rocio rivero (1).jpg La fiscal Rocío Rivero solicitó al juez de garantias Juan Pablo Encina la orden para allanar la vivienda familiar.

Con esa información sumamente sensible, la fiscal ordenó la preservación del cadáver. El lunes alrededor de las 20 fue trasladado a Neuquén en la morguera judicial. En la sede del Cuerpo Médico Forense se le practicó la autopsia. Los informes médicos confirmaron lo advertido por los galenos de la Clínica de Maternidad de Rincón de los Sauces.

De acuerdo a la autopsia, la pequeña habría sido abusada hasta el día previo de su deceso. Dato que se debe tomar con mucha cautela ya que hay que esperar estudios complementarios a partir de los hisopados respectivos que se realizaron.

Medidas en curso

Por este motivo, la fiscal Rocío Rivero ordenó al personal policial de la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces consignar la vivienda familiar donde residía la beba junto a su papá, su mamá y dos hermanos, una niña de 12 años y un adolescente de 17.

Con el informe de autopsia en su poder, Rivero le solicitó al juez de garantías Juan Pablo Encina que autorice el allanamiento de la vivienda familiar.

Esta medida es clave y la casa no solo debe estar consignada sino que también debe ser congelada como presunta escena del crimen. De esa casa no se puede sacar ni introducir ni un papel hasta que los peritos no examinen cada metro cuadrado.

También es cierto que hay que tratar de establecer en qué lugares estuvo la familia con la beba los días previos.

Hasta el lugar se trasladará una unidad especial de Criminalística del Poder Judicial para buscar todo tipo de rastros y fluidos asociados con un presunto abuso de la pequeña.