Guillermo Moreno llama a una "contrarrevolución peronista" tras el DNU de Javier Milei

Anteriormente, en distintas entrevistas el economista de Guillermo Moreno ya había explicado que el presidente Milei que no es un liberal conservador, como Martínez de Hoz, sino que es anarcocapitalista , por lo que no cree en las instituciones de la Nación. Algo que se vería reflejado en el mega DNU anunciado por cadena nacional, el cual viola la Constitución Nacional en varios de sus puntos y sobrepasa las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Guillermo Moreno vaticina una crisis como la de 2001

Previo a esto, Guillermo Moreno advirtió que se avecina una crisis peor que la del 2001, y argumentó: "Ahí el cliente pagaba, te dabas vuelta y la muchachada te pedía adelantos. Después, no sabían lo que pagabas. Había trabajo. Te morías, pero de estrés. Hasta el último día, que se paralizaba todo".

Embed Comenzó la revolución anarcocapitalista o liberal libertaria de @JMilei Los convoco a la contrarevolución peronista.



https://t.co/VKAQ0j7RUu — Guillermo Moreno (@morenoparalavic) December 21, 2023

"De esta salimos muy fácil. No pienses en el alquiler, eso es el mediano plazo. El fin de semana es mediano plazo. ¿Cuándo la gente no puede comprar la comida? ¿Hoy? El problema es que son salarios recontra viejos con precios nuevísimos. La sociedad puede reaccionar", agregó.

Para concluir, el ex funcionario kirchnerista se refirió a la dolarización que pretende Milei y que fue su principal promesa de campaña. "La idea de que van a dolarizar y están haciendo las cosas bien es una idea que está equivocada. No están buscando la hiper. Se les escapó la tortuga. Por eso digo que tiene tres fases en este Gobierno. Ya está. Ahora estás viviendo los precios, 8 mil pesos el kilo de asado es ridículo. No va a mejorar. No es un problema de si baja un poquito. El problema es que lo que no vendés lo vas a exportar".