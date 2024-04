Hablaron los hermanos del periodista que denunció abusos sexuales: "Difusión irresponsable"

A través de un comunicado compartido en las redes sociales, los hermanos del periodista dejaron en claro que ellos no habían autorizado a contarla en televisión. " Comunicamos que no hemos dado ninguna autorización para que nuestros nombres, nuestros datos e intimidad sean expuestos públicamente . Esto fue advertido a Juan Pedro Aleart, a quien le expresamos nuestro deseo de preservar nuestra intimidad, privacidad y salud mental atendiendo a los procesos personales que venimos atravesando en todos estos años", dijeron Sofía y Martín Aleart.

JUAN PEDRO ALEART.jpg "No hemos dado ninguna autorización para que nuestros nombres, nuestros datos e intimidad sean expuestos públicamente", dijeron los hermanos del periodista Juan Pedro Aleart, quien denunció que subrieron abusos sexuales por parte de su padre y de su tío. Foto: LMN.

En esa linea, denunciaron "la violencia psicológica" a la cual están siendo sometidos por la "difusión irresponsable de información sensible y del ámbito privado que ha sido emitida desde Canal 3 de Rosario".

"Hacemos un llamado a la sociedad a comprometerse con las víctimas de abuso sexual, en el respeto de sus derechos, en la construcción de una justicia justa y en el respeto a las leyes vigentes", destacaron, y pidieron a la opinión pública que se pregunte "qué niño, niña y adolescente víctima de abuso sexual va a atreverse a denunciar las violencias sufridas si su intimidad es expuesta en todos los medios de comunicación del país".

La denuncia del periodista de Rosario

Este jueves, el periodista Juan Pedro Aleart comenzó su programa televisivo en el 3 de Rosario contando una dramática historia familia de la que fue víctima en su infancia. El comunicador habló de su padre y aseguró haberse alejado de él porque era “violento y abusador”. El periodista es el mayor de tres hermanos, una mujer y un hombre.

Contó también que su padre abusó de su hermana desde que ésta tenía tres años, provocándole daños irreparables en su salud y en su psiquis. Con el agravante de que era HIV positivo. Semanas atrás, el padre de Juan Pedro se suicidó luego de que sus hijos lo denunciaran.

La historia continuó aún más desgarradora, el periodista agregó que un tío suyo aprovechó el contexto de vulnerabilidad en el que vivían para abusar sexualmente de él y de su hermano menor. También los denunció en la Justicia, pero el caso fue considerado prescripto.

"Hace una década aproximadamente, tomé la decisión de alejarme de mi padre y de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían muy mal”, contó Aleart. “El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. La denuncia la hice junto a mi hermana. Yo soy el mayor de tres hermanos. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera vivir un poco más tranquila. Mi hermana temblaba cuando lo veía”, continuó.

Luego contó: “Mi padre abusó de mi hermana, de su propia hija, desde los tres años, siendo positivo de HIV. Esto le produjo a mi hermana terribles problemas de salud y emocionales. Temblaba, se le caía el pelo, estaba muy mal”. Y añadió: “Sé porque me lo dijo ella, que en varias oportunidades pensó en quitarse la vida. Pero mi hermana ha sido fuerte”.

“En lo que a mi respecta, luché por ella en todos estos años. Mis padres, médicos ambos, la medicaban. Busqué a un profesional para encontrar los verdaderos motivos de sus problemas, de su angustia. La sacamos, junto a mi hermano, de la casa que tan mal le hacía”, continuó.

Juan Pedro siguió: “Mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante de mí, cuando yo era chico. Nos hacía creer a mi y a mi hermano que era un juego, que mi hermana exageraba. Pero la verdad siempre vence. La denuncia por abuso sexual agravado fue hecha”.

“La Justicia fue muy lenta, pero la fiscal Carla Cerliani avanzó. Mi padre fue notificado de la denuncia hace tres semanas y al no querer enfrentar la atrocidad que había cometido, decidió suicidarse”, relató Juan Pedro sobre el trágico final para su padre.

“Yo estaba de viaje. Para mí fue terriblemente triste, pero mi padre decidió arruinarse la vida desde el momento que comenzó a abusar de mi hermana”, sentenció Juan Pedro. “En sus últimos mensajes en redes sociales, hizo lo que hizo siempre. Trató de loca a mi hermana”, contó.

“Te quiero decir Sofi que la película de terror se terminó. Que el monstruo decidió irse. Que ahora construyas tu vida con libertad. Sos libre. A volar Sofi”, le dijo Juan Pedro a su hermana.