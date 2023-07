Habló el árbitro agredido: "No sé si voy a seguir dirigiendo"

“ Un nene me pegó y una mujer me tiro agua caliente en la cara ”, dijo Claudio Larrea en diálogo con TN, al referirse al video que se viralizó.

“Me quemó un poco, pero la saqué barata”, comentó la víctima, quien además detalló que luego de ser agredido realizó la denuncia y que la causa se encuentra en proceso.

Sin embargo, el hombre confesó que lo que más lo sorprendió al ver el video fue que un nene se encontraba entre los agresores y también se acercó para golpearlo. “Yo miraba para ver quién me pegó y vi a un nene, no lo podía creer, dije ‘no puede ser, es algo inexplicable’”, se lamentó.

La violencia física no terminó ahí, sino que dos jugadores de Peñarol se acercaron al colegiado para gritarle y soltarle patadas. También se registraron agresiones entre los propios jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de cada equipo.

árbitro de fútbol agredido. Entre Ríos.jpg

Larrea indicó que no es la primera vez que se vive una situación de este tipo en el ambiente del fútbol, ya que en un partido que se disputó la semana anterior habían golpeado a otro árbitro y puso en duda su continuidad en las canchas. “Estoy charlándolo con mi familia, no sé si voy a seguir dirigiendo”, aseguró.

“Es lo que me gusta y voy con la seguridad de estar atento a lo que estoy haciendo en la cancha, pero uno hace las cosas bien o mal y te pegan o insultan igual”, dijo y agregó: “No me gustaría dejar, mi familia siempre me apoyó, pero ahora no sabría decidir”.

En ese sentido, pidió que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y señaló: “Últimamente está pasando con todos los árbitros, hasta en futsal, no se puede seguir así”.

Por otro lado, lamentó que ninguno de sus compañeros, que también se encontraban dirigiendo el partido de esa tarde, no se hayan involucrado para calmar la situación. “No tienen que pasar estas cosas, es inentendible, es una cosa tristísima y más con los nenes mirando”, concluyó.