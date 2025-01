Hallan muerto a joven desaparecido en el Río de la Plata durante paseo en velero

Cómo ocurrió la tragedia

El infortunio comenzó el viernes 3 de enero, cuando Martín y su novia, Jessica, junto a su amigo Gastón, quien contaba con licencia para navegar, se embarcaron para disfrutar de un paseo por el Río de la Plata. Según relató Cristian, el padre del joven, Martín optó por nadar en el río para refrescarse debido a las altas temperaturas del día. Se arrojó al agua con un salvavidas circular, pero las circunstancias no favorecieron su intento de baño.

Joven desaparecido velero Río de la Plata (1).jpg

"Decidió tirarse al salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente, y cuando se tiró, el salvavidas se había corrido y el agua estaba con mucho movimiento. Mi hijo no es un nadador de estos lugares, sabe nadar, pero no para ese tipo de natación", explicó Cristian en relación a los peligros del lugar, donde se registran remolinos en las aguas.

A partir de allí, los intentos de rescate fueron en vano. El amigo de Martín, Gastón, trató de ayudarlo y logró aferrarse al salvavidas, pero el joven ya se encontraba a una distancia considerable debido a la corriente, y tras perderlo de vista, comenzaron a alertar a las autoridades.

El último contacto de Cristian con su hijo fue a las 15:22 del viernes, cuando Martín le envió un mensaje de voz diciendo: "Estoy navegando, pa, más tarde regreso a casa". Sin embargo, una hora después, la situación se tornó grave cuando su nuera lo llamó desde el celular de Martín, informándole que el joven había desaparecido mientras nadaba.

"Ahí me enteré de que era una situación muy grave y vine hasta este lugar que no conozco. Vine con un amigo que me ayudó porque yo estaba en shock", relató el padre del joven, visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

Joven desaparecido velero Río de la Plata (2).jpg La zona en la que navegaron los jóvenes antes de que Martín se perdiera en las aguas (Captura de Google Maps)

El operativo de rescate

Ante la gravedad del incidente, Prefectura Naval desplegó de inmediato un operativo de búsqueda en las aguas del Río de la Plata, con la intervención de la Estación de Buceo de Tigre. Desde el viernes, los efectivos realizaron intensas tareas para localizar a Martín, pero debido a la amplitud del área y la complejidad de las corrientes, no lograron dar con su paradero.

El sábado se realizó un nuevo operativo sin resultados, y finalmente, hoy domingo, a las 16:00 horas, Prefectura informó que el cuerpo de Martín Núñez había sido hallado sin vida en aguas del río. El cadáver fue encontrado aguas adentro, a la altura del kilómetro 2500, donde el joven había sido arrastrado por la corriente.