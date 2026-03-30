Hallaron muerto al chofer de aplicación de viajes que estaba desaparecido: los escalofriantes detalles

Luego de varios días de búsqueda, encontraron el cuerpo de José Omar Rendón Ramírez, un conductor de aplicación de viajes que se encontraba desaparecido el 26 de marzo en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe .

El hombre fue localizado en una zona rural de la localidad de Roldán, específicamente en un camino paralelo a la Ruta Nacional AO12, en las inmediaciones del Parque Industrial.

El pasado jueves la familia y allegados habían comenzado a difundir a través de redes sociales la desesperada situación que vivía, al no saber nada sobre el paradero del hombre de 65 años con la esperanza de obtener información sobre su paradero, donde se precisaba que conducía un Fiat Grand Siena rojo.

Un revés en el caso ocurrió este domingo por la tarde, cuando se encontró el cuerpo en avanzado estado de putrefacción, sin lesiones visibles y con ataques de animales silvestres en el rostro. Por el caso hay dos personas que fueron detenidas y fueron secuestrados elementos relacionados .

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En el lugar trabajaron efectivos del Departamento Criminalístico de la Región 2 de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Científica Forense de Rosario, con la colaboración de personal de la Unidad Regional XVII.

El fiscal Carlos Ortigoza, del MPA de San Lorenzo, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia, que determinará fehacientemente las causas y la data de la muerte.

El operativo de búsqueda para encontrar al chofer desaparecido

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, efectivos de la PDI y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) irrumpieron en una vivienda de calle Echeverría al 100, en la ciudad de San Lorenzo.

En el marco del allanamiento a la vivienda detuvieron a Ezequiel R., de 32 años, y secuestraron un Chevrolet Astra, celulares y otros elementos de interés. Por su parte, Agustina E. se presentó voluntariamente y quedó detenida por orden del fiscal Carlos Ortigoza.

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Con la aparición del cuerpo y los dos sospechosos bajo custodia, la causa caratulada inicialmente como búsqueda de paradero ha sido formalmente recaratulada como Homicidio.

Se espera que en las próximas horas se fije la fecha para la audiencia imputativa, donde se conocerán los detalles del rol que habrían tenido los detenidos en el crimen del vecino santafecino.

Un docente fue asesinado a balazos por un policía cuando trabajaba para una aplicación de viajes

Un docente fue asesinado a balazos cuando trabajaba como chofer de aplicación. El brutal crimen ocurrió este fin de semana, y el principal sospechoso es un policía.

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, quien fue sorprendido por el pasajero que llevaba en su vehículo. El delincuente era un policía bonaerense que le disparó cinco veces, lo dejó tirado a un lado de la autopista Presidente Perón y se fugó con el auto.

Según revelaron fuente policiales a TN, el fatal hecho ocurrió el sábado por la noche en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Tras una ardua pesquisa de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, se pudo identificar quién había sido el último pasajero de la víctima.