Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: 11 provincias en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias zonas del país.

Este domingo 25 de enero la mitada del país se verá afectado por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y otra naranja por tormentas y vientos en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este domingo.

Las provincias que están bajo alerta por tormentas son algunas zonas de Buenos Aires -no incluye el AMBA- Chubut , La Pampa , San Luis , Córdoba , Mendoza , San Juan , Salta y Jujuy .

En tanto que, la alerta por vientos rige para la provincia de Santa Cruz , durante la tarde.

Alerta amarilla por tormentas

Las áreas bajo alerta amarilla serán afectadas durante la tarde y la noche por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Clima

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 45 mm, que pueden ser superados localmente.

Alerta naranja por tormentas

Las áreas estarán afectadas durante la tarde y la noche por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta amarilla por vientos

Las áreas serán afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

clima..

¿A qué hora rige la alerta en cada provincia?

Tarde: Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan.

Noche: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy.

Recomendaciones

Ante la alerta por tormentas, el SMN recomientdara los sectores con alerta amarilla:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.