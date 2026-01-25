Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: 11 provincias en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y otra naranja por tormentas y vientos en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este domingo.
Las provincias que están bajo alerta por tormentas son algunas zonas de Buenos Aires -no incluye el AMBA-Chubut, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy.
En tanto que, la alerta por vientos rige para la provincia de Santa Cruz, durante la tarde.
Alerta amarilla por tormentas
Las áreas bajo alerta amarilla serán afectadas durante la tarde y la noche por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 45 mm, que pueden ser superados localmente.
Alerta naranja por tormentas
Las áreas estarán afectadas durante la tarde y la noche por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Alerta amarilla por vientos
Las áreas serán afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
¿A qué hora rige la alerta en cada provincia?
Tarde: Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan.
Noche: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy.
Recomendaciones
Ante la alerta por tormentas, el SMN recomientdara los sectores con alerta amarilla:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.
Los niveles de alerta del SMN
Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.
Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.
Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
