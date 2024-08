Imágenes sensibles: en La Pampa tuvieron que amputar a la perrita de un barrio, atacada por una pitbull

Los vecinos de Realicó , en la provincia de La Pampa , aún no salen de su estupor por lo ocurrido con una perrita callejera que anda siempre por el Parque Industrial y, dicen “es de todos”. Una pitbull que, pese a tener dueño, andaba suelta, la atacó y le provocó graves heridas

En la denuncia se detallo lo ocurrido: que el mencionado animal, que anda suelto por el lugar y tiene dueño identificado, destrozó a otra perra, provocándole lesiones tremendas.

Las heridas que sufrió la perrita

De acuerdo con los datos de la presentación, una perra que se encontraba en el Parque Industrial "CPN Omar L 5. Sola" fue atacada por otra que se encontraba suelta en la vía pública, en violación de lo dispuesto en el artículo 20 de la ordenanza, que establece la obligatoriedad de mantener a los animales sujetos por correa y, en caso de ser necesario, con bozal.

Los testimonios de vecinos que observaron el ataque, corroboraron que la perra pitbull estaba suelta y su comportamiento era agresivo. Indicaron que su propietario es dueño de una fábrica en el predio del Parque Industrial.

Screenshot_4.jpg La Pampa: perrita atacada por una pitbull en Realicó.

"La perrita es de todos, anda por el Parque siempre y es buenísima, y esta perra pitbull la lastimó por todos lados. Le amputaron una pata, le arrancó la piel de varias partes del cuerpo, casi le arranca un ojo, probablemente tengan que amputarle la cola por desprendimiento de la columna en la base de la cola, entre otros daños, y lo más indignante es que el dueño de la perra pitbull no se hizo responsable de nada", indicó Patricio Sostillo, el denunciante.

Sostillo es quien decidió hacerse cargo de la perra atacada, que habitualmente “vivía” en las calles del Parque Industrial, y de los gastos para su recuperación y cuidado.

"En Realicó ya tenemos antecedentes gravísimos de perros que han atacado a personas y sabemos lo que ha pasado. Entonces no podemos esperar a que pase algo así de nuevo", agregó el vecino.

Screenshot_5.jpg La Pampa: a la perra atacada por una pitbull en Realicó debieron amputarle una pata.

El hombre reclamó “que se tomen las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la ordenanza y asegurar la seguridad de los vecinos y sus mascotas".

"No está de más mencionar que, considerándome un vecino responsable, luego de este lamentable suceso, y respetando la Ordenanza 37/2021, el día 24/07/2024 he registrado a la perra atacada a mi nombre para no solo darle los cuidados necesarios, sino también para afrontar los gastos veterinarios que surjan", agregó.

Realicó, La Pampa y otras provincias

La ordenanza sobre tenencia responsable de perros y gatos fue sancionada en Realicó hace tres años y, aunque no hace referencia a ninguna raza en particular, indica que deben “circular con bozal aquellos animales cuya peligrosidad sea razonablemente previsible y observada”.

La raza pitbull sí es mencionada concretamente e incluida entre las potencialmente peligrosas, en otras normativas de la Argentina.