La Pampa: la ridícula multa que deben pagar los diputados provinciales que no asisten a las sesiones

El oficialismo planteó que loa abonen los opositores que no dan quórum en la Legislatura para tratar la ley de Aporte Solidario Extraordinario. Pero el monto no se actualiza desde 1995.

Ya van dos veces que la sesión fracasa porque la oposición no baja al recinto para dar quórum, con el objetivo de impedir que avance el proyecto que busca generar un fondo para asistir a 10 mil familias con necesidades alimentarias insatisfechas, cobrándole esta tasa extraordinaria al 1% de los pampeanos con mayores patrimonios y al sector financiero de la Provincia

Tras esta segunda traba del debate en la Legislatura , que permanece virtualmente paralizada por la falta de quórum. En el oficialismo piden que se apliquen las multas que prevé la ley de La Pampa para los legisladores que “no se presentan a trabajar”, es decir, que no ocupan su banca cuando hay sesión.

El problema es que la multa establecida por ley no se actualiza desde hace casi 30 años, y está fijada en 500 pesos. Cuando se la determinó, en 1995, equivalía a 500 dólares. Hoy, son poco más de 60 centavos de dólar al cambio oficial, y menos que esos si se tienen en cuentra otras cotizaciones de la divisa estadounidense.

¿Cuánto tendrían que pagar?

"Si esto no se reanuda desde el diálogo y desde la comprensión, el reglamento prevé un sistema sancionatorio, uno no quiere llegar a eso pero es de sentido común que si uno no va a trabajar, le descuentan el día, ¿no?", se preguntó Espartaco Marín, jefe de la bancada oficialista en la Legislatura, apuntando a la ausencia de la oposición en el recinto de sesiones,

En relación con el reglamento establece una multa de apenas 500 pesos para los diputados y diputadas que no asistan a las sesiones, Marín opinó que debería tenerse en cuenta el espíritu de esa norma y los ausentes tendrían que pagar lo que valían esos 500 pesos hace 29 años.

"El reglamento fue hecho en el año 1995, plena época de convertibilidad y si el valor es 500 pesos, son 500 dólares", dijo el diputado.

5eff5e3da5cf6.jpg Espartaco Marín, jefe del bloque del Frejupa en la Legislatura de La Pampa.

En el mismo sentido, el jefe del bloque del Frejupa agregó que "si uno tiene que readaptar o readecuar el valor de la sanción producto de la inflación, es mucho más que 500 dólares, es mucho más que 400 y pico mil pesos que serían actualmente 500 dólares oficial".

"Hay algunas cosas en las que tenemos avanzar en el diálogo”, consideró Marín.

“Evidentemente -opinó- existen algunas cuestiones en las que es imposible y uno no tiene más margen que aplicar el reglamento. Entiendo que la vicegobernadora (Alicia Mayoral) es la que aplica el reglamento, no tengo por qué meterme, pero uno no puede estar así hasta diciembre. Entonces, apliquemos el sentido común".

Según está escrito en el artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados de La Pampa, los legisladores "tienen la obligación de asistir a todas las sesiones desde el día en que fueren incorporados y no podrán faltar, sin permiso de la Cámara, durante el mes, a más de una sesión con o sin aviso, debiendo, en el caso de encontrarse impedidos de concurrir, comunicarlo por escrito y telegráficamente a la Presidencia".

A su vez, el artículo 4 establece el valor de las multas, indicando que "las inasistencias en las que incurrieran los diputados contraviniendo lo dispuesto en el articulo anterior, se computaran a razón de 500 pesos por cada vez que serán deducidos del importe de su dieta correspondiente al mes de la inasistencia".

La Legislatura de La Pampa, paralizada

No es la primera vez que fracasan sesiones convocadas por Mayoral como presidenta de la Cámara para tratar alguna ley. Antes de la cuestión del aporte extraordinario, el 18 de abril pasado, la oposición no dio quórum y tampoco pudo tratarse el proyecto de ley de emergencia en la obra pública, que luego fue aprobado por la mayoría del Frejupa en la sesión siguiente.

Después de eso fue que la oposición tampoco dio quórum en la sesión del 27 de junio cuando llegó al temario el tratamiento del proyecto de ley de aporte solidario que garantiza el acceso a los alimentos de 10.000 familias de los sectores más vulnerables, gravando por seis meses a los bancos, financieras, el Casino, los funcionarios de los tres poderes y los grandes contribuyentes, exceptuando al sector productivo.

La legislatura pampeana se está encontrando de lleno con la situación que dejó la elección de 2023 y que sentó en la Cámara de Diputados a 15 oficialistas contra 15 opositores.