En los hechos, sería una reversión completa de la reforma que impulsó el ex ministro de Economía Sergio Massa como parte del "plan platita". Al nuevo piso del tributo se llega tomando como base los $404.000 de enero de este año, ajustado por el 2,1418%. Ese índice corresponde a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Queda totalmente descartado el minimo no imponible de 15 salarios minimos vitales y moviles, que daba una cifra de $1.980.000. La reforma había sido apoyada por el entonces diputado Javier Milei.

La reversión completa de la reforma de Massa se debe a un reclamo de los gobernadores de las provincias, que en su conjunto perdieron algo mas del 55% de los recursos que aportaba el tributo por coparticipación. Los gobernadores advirtieron que de no ser asi tendrían problemas para pagar salarios.

Cómo serán los nuevos pisos para el Impuesto a las Ganancias

El mínimo no imponible se fija en $ 634.371 para los asalariados solteros y $ 839.180 para los casados con 2 hijos. Hay que tomar en cuenta que al volver a la situación previa, habrá una diferencia entre el MNI y el piso a partir del cual se paga. El primero indica a partir de qué salario el trabajador está alcanzado, pero el segundo incluye lo que se denomina "deducción incrementada".



Las personas que pagan Impuesto a las Ganancias pueden informar a la AFIP cierto tipo de gastos como seguros de vida, educación de hijos, alquileres, esposa, hijo, que constituyen deducciones habituales. Ahora, se volverá a aplicar la "deducción especial" incrementada en un 50%, que se suma al resto y es lo que permite elevar el piso.

Litvin señaló que la "contra reforma" de Ganancias volverá a delegar el el Poder Ejecutivo la posibilidad de subir el piso.

En cambio las escalas y el MNI se seguirá determinando, de acuerdo con el borrador que circula entre diputados, por la variación del indice RIPTE de octubre de cada año, lo cual puede provocar serias distorsiones en un contexto de alta inflación, porque los salarios van corriendo muy atras.

Mario Volman, profesor de la Universidad de Buenos Aires, dijo a este diario que "es probable que ese punto lo modifiquen". Lo más razonable sería que las escalas se ajustaran por inflación.

Algunos analistas sostienen que la "contra reforma" tan solo vuelve hacia una situació previa, pero no soluciona los problemas que tenía ya en ese momento el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. Por caso, se hubiera necesitado subir fuertemente el MNI para no tener necesidad de aplicar la deducción especial.

En el caso de los autónomos no pagarán Ganancias hasta $ 435.097 mensuales (solteros sin hijos) y hasta $ 605.088 (casado con 2 hijos). Litvin explicó que en ese caso, se va a producir un gran prejucio, porque ese segmento de trabajadores independientes no asalariados carece de deducción especial. Va a resultar que personas con idénticos ingresos, uno pague y otro no.

Con este piso salarial quedarían alcanzados por Ganancias 1,5 millones de trabajadores, con alícuotas que llegan hasta el 35%.