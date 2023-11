¿Qué va a hacer Javier Milei con la devolución del IVA y el Impuesto a las Ganancias?

El próximo presidente aseguró que mantendrá la devolución del IVA y no volverá a imponer el impuesto a las ganancias. "Las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente, así que lo que hay que hacer es bajar el gasto público" , explicó.

Por otra parte, se refirió al cepo cambiario y la unificación de las cotizaciones del dólar , y aclaró que no se hará el primer día de su gobierno. Explicó que primero debe "resolver el problema de las Leliqs porque sino se genera una caída de la demanda de dinero que lleva a la hiperinflación". Además, comentó que no se puede calcular en que valor quedará el precio en que operará el dólar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1727504556077015404&partner=&hide_thread=false Javier Milei aseguró que no hay plata para pagar el aguinaldo. pic.twitter.com/AfQtJhPpkH — El Destape (@eldestapeweb) November 23, 2023

Milei fue consultado también por una de las curiosas frases que dejó previamente por el pago de aguinaldos, cuando respondió "no hay plata". En diálogo con el programa A Dos Voces de TN fue más flexible, aunque tampoco preciso, y dijo que "si el Estado no tiene para pagar el aguinaldo, ajustará otros gastos", y continuó: "Mi premisa es que a la gente no se la toca, así que el ajuste caerá sobre el lado de la política".

El futuro mandatario aseguró que tiene "mandato" para hacer el ajuste que está dado por "la cantidad de votos y la diferencia" que consiguió en el balotaje. Además excusó que "Argentina está al borde de la peor crisis de su historia, tiene la chance de la hiper inflación, lo peor de la crisis del "Rodrigazo" del '75 y peores indicadores sociales que en el 2001".

"El ajuste va a venir de todas maneras, la diferencia es que históricamente la política hizo que lo pague el sector privado y ahora lo va a pagar el Estado", precisó. "La alternativa al ajuste es una hiperinflación y dejar al 95% de los argentinos pobres", graficó.

Quién será el próximo ministro de Economía

En ese sentido, no lo confirmó pero dio una pista de quien puede ser su ministro de Economía. Citado por uno de los periodistas, Milei afirmó que Luis "Toto" Caputo "es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin lugar a dudas". "Tiene la expertise necesaria para desarmar el problema de las Leliqs y terminar con el cepo", agregó sobre el exministro de Finanzas de la gestión de Mauricio Macri.

Plazos fijos y créditos UVA

En otro orden de la economía, fue interpelado sobre los plazos fijos y sus declaraciones de cuando era candidato. No fue claro pero sí dejó mucho a entrever con una frase sugerente: "El que tiene plazo fijo, es un problema de suyo, es una decisión personal". Acto seguido reafirmó su intención de terminar con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En la misma línea fue muy crítico de los tenedores de crédito UVA y descartó de cuajo la posibilidad de una solución estatal a su ahogamiento con las cuotas: "Los tenedores de crédito UVA hubieran tomado otro tipo de herramienta". "Si yo decido tener una vida temeraria y como consecuencia de ello tengo una lesión, a usted le parece correcto que le pase la cuenta a otro", graficó. "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para que tomen los créditos? Tomaron una decisión en términos de renta/riesgo y como el resultado es adverso quieren que lo pague otro", continuó Milei y aseveró que "el estado no lo va a solucionar golpeando a los que menos tienen, a los más vulnerables".