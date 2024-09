Impuestos: llegan datos sobre cuentas de de Argentinos en los Estados Unidos

Se estima que hay unos u$s100.000 millones no declarados. Las personas que blanqueen no tienen la obligación de repatriar sus fondos y tendrán tiempo hasta el 31 de marzo de 2025 para entrar. Los que blanqueen efectivo por mas de u$s100.000 tienen plazo hasta el 30 de este mes para abonar el 5% de impuesto especial, si no es que los deja en las cuentas especiales en los bajos hasta el 31 de diciembre de 2025.