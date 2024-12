Incendio en un hotel de Mar del Plata: desesperados, saltaron por las ventanas para salvarse

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NeganLibertario/status/1864821613188771940&partner=&hide_thread=false Pasó en Mar del Plata, varias personas debieron saltar desde un 2do piso para salvarse de un incendio en el Hotel "Reynas" calle Catamarca al 1.100 pic.twitter.com/yhvvEasJlf — (@NeganLibertario) December 5, 2024

De acuerdo lo informado por el medio Qué Digital, el incendio inició en el segundo piso del hotel, y se esperan las pericias por parte de los bomberos voluntarios para determinar las causas del mismo.

Tras el alerta emitido, se desplegó un amplio operativo de emergencia, donde participó personal del Cuartel Central de Bomberos, y cuatro ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) quienes no solo brindaron los primeros auxilios a las víctimas sino que las trasladaron al Hospital Interzonal.

Al respecto, se detalló que personal médico atendió a algunas personas en el lugar debido a las dificultades para respirar, mientras que otras registraron heridas leves.

image.png

En total, cinco personas fueron hospitalizadas, pero debido a las fuertes caídas desde las ventanas ubicadas en los pisos más bajos, los huéspedes sufrieron politraumatismos leves. Testigos del hecho indicaron que al menos dos mujeres y un hombre saltaron hacia una edificación lindera y desde una altura aproximada a los cuatro metros.

Más allá de quienes escaparon por las ventanas, el resto de las personas que habitaban en el edificio fueron evacuadas frente al riesgo de afectación a causa del humo. Por tal motivo, al lugar también acudió personal de la División Riesgos Especial y Defensa Civil, quienes se sumaron a las tres dotaciones de bomberos, cuadrillas de rescate, autobombas, efectivos policiales y de tránsito.

Si bien aún resta determinar qué provocó el incendio, una de las primeras hipótesis que trascendieron es la presunta explosión de una caldera. Siendo este el motivo que habría originado el fuego en el hotel.

En medio de una tormenta se derrumbó una casa en Córdoba

Un adolescente de 13 años murió y otros dos menores están internados en grave estado tras el derrumbe de su vivienda en la ciudad de Córdoba. Las autoridades trabajan en el lugar para constatar cuál fue el motivo del desmoronamiento fatal. Su madre, que se encontraba con ellos, está internada fuera de peligro.

Los vecinos del barrio Villa Inés se vieron sorprendidos en la madrugada de este lunes cuando una vivienda ubicada en la calle 29 de febrero. De manera inmediata se trasladó a todos los lesionados al hospital y allí los médicos informaron que Rubén Torres, de 13 años, falleció producto de un traumatismo severo en el pecho y abdomen.

Martín, vecino de la casa donde ocurrió el tremendo episodio fue uno de los primeros en llegar y tratar de dar asistencia a los heridos: “Fui uno de los que socorrió a los chicos, los chicos estaban tapados por los escombros, es algo que no se puede describir. ver las criaturas tapadas por los escombros es algo tremendo”, dijo en diálogo con el programa Arriba Córdoba, de El Doce.

“Rompí la puerta, pedimos ayuda, sacamos a los chicos, mi yerno llevó a dos nenes, otro vecino a la mujer y yo a los otros chicos”, dijo el hombre muy conmovido.

“Uno lo ve en las películas, a mí me pasó en vida, se hizo lo que se pudo. Uno es padre, qué podés hacer cuando ves algo así, una mano por ahí, un nene gritando, no me siento bien, no puedo seguir”, señaló.

Las autoridades anunciaron que el domicilio presenta un alto riesgo de derrumbe, por lo que Bomberos de la zona realizaron un perímetro de seguridad para evitar inconvenientes.

Efectivos de la Dirección de Bomberos se presentaron en el lugar del accidente para realizar una inspección y asegurar el perímetro. Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) también se hizo presente para cortar el suministro eléctrico en la vivienda.