Incendio y explosión en un depósito: volaron garrafas por el aire y hay 10 heridos

La policía indicó que encontraron garrafas a cinco cuadras del lugar. Hubo fuertes explosiones.

La policía indicó que las volaron las garrafas por el aire hasta cinco cuadras del lugar.

Este viernes en horas del mediodía se registró un incendio de grandes dimensiones, seguido de fuertes explosiones en un depósito de garrafas.

El brutal accidente ocurrió en la localidad de Famaillá, en la provincia de Tucumán. Mientras las llaman consumían el lugar, se escucharon durante largos minutos las explosiones.

La policía indicó que las volaron las garrafas por el aire hasta cinco cuadras del lugar. Hasta el momento hay al menos 10 personas heridas, aunque el número podría actualizarse a medida que avancen las tareas de asistencia.

Mientras tanto, los vecinos expresaron su alarma ante la posibilidad de que las llamas se propaguen a zonas cercanas.

Incendio y explosión en un depósito volaron garrafas por el aire

Garrafas volando y más de 10 heridos por el incendio

Medios locales informaron que un importante operativo de emergencia se desplegó en un depósito donde se almacenan garrafas, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre al 900, en el barrio 60 viviendas de la localidad tucumana.

El episodio generó preocupación en la zona debido al riesgo que implica la presencia de elementos inflamables, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a actuar con rapidez.

Hasta el lugar llegaron los Bomberos, efectivos policiales y personal especializado, quienes trabajan intensamente para controlar la situación y resguardar a la población.

incendio tucuman

De manera preventiva, las autoridades dispusieron el corte del tránsito en los alrededores del lugar, mientras se solicitó a los vecinos y ocasionales transeúntes que eviten circular por el sector y respeten el perímetro de seguridad establecido.

De acuerdo con testimonios de vecinos, algunas garrafas habrían “volado” hasta cuatro y cinco cuadras del lugar. Se aguarda información oficial para determinar las causas del incendio y evaluar la magnitud de los daños.

Un feroz incendio consumió a un local de ropa: más de 40 personas afectadas

un impactante incendio se desató en un local de ropa del barrio porteño de Once y dejó un gran saldo de personas afectadas, principalmente por inhalación de humo. A raíz del avance de las llamas, un hotel también se vio afectado.

El hecho se registró sobre la calle Juan José Paso 440, entre Avenida Corrientes y Lavalle. La situación generó una amplia movilización de recursos y, según confirmó el SAME a medios locales, al menos 42 personas recibieron asistencia médica.

En tal sentido, detallaron que 30 personas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras 12 debieron ser trasladadas a hospitales de la zona. El operativo que se montó distribuyó a los afectados: dos fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Hospital Elizalde, dos al Hospital Fernández y otros cuatro al Hospital Rivadavia.

local de ropa en Once incendio (1)

Según reveló el parte policial, el fuego habría iniciado cuando las llamas alcanzaron las telas del local y del depósito ubicado en el entrepiso. Resulta que el alojamiento ocupa los dos pisos superiores al edificio.

"Se trata de un incendio de gran magnitud", sostuvo Alberto Crescenti en diálogo con TN. Por otro lado, confirmó que ninguno de los afectados que fue trasladado se encuentra en "estado crítico", ya que ninguno mostró quemaduras o lesiones de algún tipo.

Las autoridades confirmaron que la situación quedó controlada tras la intervención, y no fue necesario evacuar ni trasladar a los ocupantes del lugar.