Una mujer y sus dos hijas murieron al incendiarse su casa: la hipótesis sobre el inicio del fuego

En medio de la consternación, una adolescente de 17 años aportó un testimonio clave, y dijo que pudo salvar a un nene de 3 años.

Cuando los bomberos lograron apagar las llamas que se habían propagado por toda la vivienda.

Un trágico incendio en una vivienda familiar tuvo un saldo fatal, donde murieron una joven madre y sus dos hijas , quienes no pudieron escapar del fuego. La Policía investiga la principal hipótesis sobre el inicio de las llamas.

El incendio ocurrió en una casa de Los Hornos, en la localidad de La Plata. Allí, el incendio en una casa provocó la muerte de tres integrantes de una misma familia. El hecho sucedió el miércoles, en una casa ubicada en 57 entre 152 y 153.

Según informaron fuentes policiales a 0221.com.ar , el siniestro se desató hacia el anochecer. Cuando llegaron los móviles policiales, ambulancias y los bomberos, las llamas ya habían consumido gran parte del interior del domicilio, lo que dificultó las tareas de rescate.

MUERTE INCENDIO LA PLATA

En medio del operativo, una adolescente de 17 años - prima de la joven que murió - quien se encontraba en el lugar, aportó un testimonio clave para reconstruir lo ocurrido, aunque todo permanece bajo investigación.

Qué se sabe sobre el inicio del fuego que desató la tragedia

La adolescente le dijo a la policía que en el interior de la vivienda estaba su hermano de 3 años, jugando con un encendedor. En un descuido, el niño prendió fuego ropa y un colchón, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente por el ambiente. En la casa también se encontraban la mamá y las dos niñas.

Según lo relatado a la policía, ella logró salir del inmueble junto al pequeño, pero la mujer y sus dos hijas quedaron atrapadas. Minutos después, el fuego se volvió incontrolable y no pudieron salvarlos.

LA PLATA INCENDIO

Cuando los bomberos lograron apagar las llamas que se habían propagado por toda la vivienda, pudieron ingresar al domicilio y hallaron los cuerpos sin vida de las tres víctimas en la parte delantera de la casa,. Estaban debajo de una ventana, sobre una cama.

¿Quiénes eran las víctimas del incendio?

Fuentes policiales confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Celeste Villalba, de 27 años, y sus dos hijas: Pilar Villalba, de 7, y Ahitana Villalba, de 4.

La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien deberá determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si existieron otros factores que hayan contribuido al fatal desenlace.

Además, en la investigación se sumarán videos e imágenes del incendio que circularon en grupos vecinales ya fueron incorporados al expediente judicial.

