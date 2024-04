Increíble: Manuel Adorni se marchó sin responder la pregunta sobre el "bot de Jumbo"

adorni 1200 (1).jpg Manuel Adorni volvió a protagonizar un insólito momento.

El periodista Jonathan Eguier, de El Destape, comenzó hablando sobre el episodio del bot. "En los últimos días se dio una situación llamativa. El Presidente, en un programa de stream, festejó la baja de la inflación. Lo hizo a través de números que vio en una cuenta de Twitter de la cadena de supermercados Jumbo".

"Es una cuenta de Twitter a la que le vienen dando entidad hace varios días, también el ministro de Economía Luis Caputo", apuntó, y agregó que "inmediatamente esa cuenta de Twitter salió a decir que era falsa, al mismo tiempo que el Presidente festejaba una deflación".

Luego de resaltar estas cuestiones, el periodista le consultó a Adorni "en qué números podemos confiar los argentinos", y sumó si "se puede confiar en el INDEC" luego de una serie de tweets de Marco Lavagna, donde se hablaba sobre la metodología de medición del Instituto.

Qué respondió Manuel Adorni

"Hace años que pongo en valor el trabajo que se ha hecho en el INDEC en normalizar lo que efectivamente buena parte de la dirigencia política tomaba como buena, en aquel momento donde los números eran ridículos. El trabajo de Marco Lavagna, y lo que plantea en su tweet, hay una coincidencia en que la metodología tiene que ser clara, transparente y consistente con lo que se viene haciendo, para que sean comparables", inició el portavoz, desviándose de la cuestión del bot de Jumbo.

En este sentido, agregó que "no veo por qué uno no deba confiar o perder credibilidad en el INDEC. Hay diferentes mediciones, el INDEC hace una medición mensual de la inflación, y después tenés consultoras y cuestiones que hacen mediciones semanales. Ahora no me vienen más a la cabeza, pero son mediciones que tomamos en el cotidiano. No puedo dudar de la metodología de las consultoras privadas".

Mientras se comenzaba a oír un murmullo respecto a la evasión del tema puntual del bot, Adorni explicó que "en la última semana de diciembre efectivamente hubo deflación, en un momento que estábamos corriendo en un túnel hiperinflacionario. 'La única verdad es la realidad' decía el General (por Perón), y acá aplica. La inflación está bajando".

Embed Adorni no supo responder la pregunta sobre el uso por parte de Milei y Caputo de un bot de Jumbo para medir la inflación



@JonHeguier desde Casa Rosada pic.twitter.com/e1Z3gRmyui — El Destape (@eldestapeweb) April 10, 2024

Frente a este nuevo desvío, el periodista le preguntó de nuevo respecto al bot de Jumbo, y Adorni (con una visible molestia) le preguntó "¿vos confiabas en todas las cuentas de Twitter?", a lo que el periodista le contestó "el Presidente si", y allí se desató el increíble final de la conferencia.

Con una risa sarcástica, Adorni expresó "a veces me tomo el tiempo para explicar cuestiones metodológicas de medición, te traigo ejemplos del pasado... Si vos pensás que gobernamos con una cuenta de Twitter, no tengo mucho para decirte".

Ante los atónitos periodistas, el portavoz presidencial apuró el paso y cerró diciendo "me parece fantástico, y la única verdad es la realidad. Ojo eh, es la segunda vez que cito al General, guarda que por ahí quién te dice... chau chicos, gracias". Y así se marchó, sin dar más declaraciones.