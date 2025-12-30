Increíble: una mujer de 80 años fue dada por muerta y hace dos meses que no puede cobrar su jubilación

El error del Registro Civil la dejó sin ingresos ni cobertura de obra social; la situación salió a la luz cuando un familiar intentó cobrar el haber.

Silvia, una mujer de 80 años de Tucumán , atraviesa una situación tan insólita como angustiante: fue dada por muerta por el Registro Civil provincial y desde hace un mes no puede cobrar su jubilación ni acceder a la obra social .

El error quedó al descubierto cuando su sobrino se presentó a cobrar el haber mensual y le informaron que el pago había sido suspendido, lo que dio inicio a un reclamo para revertir la equivocación administrativa.

En una entrevista con TN contó la peripecia que está atravesando: “Mi sobrino, que siempre nos hace los trámites y todo lo demás, me dice ‘vas a tener que ir al organismo porque hay un inconveniente aparentemente con tu sueldo , no sé de qué se trata’”.

“Usted está fallecida”

Tras esta noticia, Silvia se dirigió al Registro Civil provincial a pedir explicaciones y, la respuesta que recibió la dejó atónita: “Me dijeron ‘usted no cobra porque está fallecida desde el 12 de diciembre’”.

La mujer les mostró el documento para constatar que se trató de un error y demostrar que en realidad está viva. Por lo que el personal le indicó iniciar un trámite de reclamo.

Dos meses sin jubilación

Entonces Silvia tuvo que llenar un formulario de solicitud de revisión de fallecimiento y hasta que la situación se regularice no podrá acceder a su jubilación.

“Dos meses sin cobrar. Ya directamente serían tres, porque no cobro diciembre, ni voy a cobrar enero”, lamentó y remarcó la etapa del año en la que le pasó esto, ya que en diciembre también tenía que cobrar el aguinaldo.

Además, otro de los inconvenientes que atraviesa es que, durante la época festiva, los feriados, los días no laborables y los asuetos dilatan aún más la agilidad del trámite, y ella necesita una solución urgente porque cuenta con ese dinero para subsistir.

Su indignación es doble, porque más allá de la plata, tampoco puede acceder a la atención médica ni obtener los remedios: “Ahora no tengo nada, no tengo ni siquiera la obra social, que es lo importante. Si yo tengo una situación tengo que ir al hospital porque no tengo PAMI”.

“Yo tengo 80 años, obviamente que con todos los problemas que tiene uno con esa edad, felizmente he podido llegar. Pero yo tengo consultas médicas permanentes, los remedios que son mensuales y fijos. Hoy no puedo comprar una aspirina”, lamentó.

Por último, Silvia pidió que se agilice el trámite y arreglen de inmediato su situación, ya que se trató de un error del organismo en el que ella no tuvo nada que ver.

“Todo el mundo está de festejo, pero yo necesito una solución ya”, concluyó la mujer de 80 años, en medio del dolor que sufre.