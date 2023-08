Indagan a los hermanos acusados de asesinar a Morena

Desde ayer a la noche, en Lanús, los restos de Morena Domínguez son velados en la casa de su padre, ubicada en la calle Itapirú al 4300.

Hugo, el padre de Morena, pidió “que vengan la mamá, los abuelos. Yo no les voy a hacer nada. Sólo quiero que vengan a ver a la More. Necesito que vengan por mi bebé, por la More. No tienen la cara de venir a verla” y apuntó directo a su exesposa, quien se encontraba de viaje en Salta al momento del crimen.

Según trascendió, los padres de la niña se encontraban en conflicto tras su separación y Morena se hallaba actualmente al cuidado de su abuela materna.

La confusión

Si bien en un principio los pesquisas habían asegurado que por el crimen de Morena había sido detenido un adolescente de 14 años, el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, confirmó a la prensa que no hay menores de edad vinculados con el hecho.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos.

Como consecuencia del crimen de Morena, los partidos Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda de los Trabajadores suspendieron los actos de cierre de campaña electoral que estaban previstos para miércoles y jueves.