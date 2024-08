Insólita huida en La Pampa: una adolescente gitana simuló un secuestro para no casarse

Pero finalmente se constató que la denuncia no tenía asidero, al menos en lo que respecta al delito que los denunciantes invocaron, ya que no se había tratado de un secuestro y además, la familia que acudió a la Comisaría habría estado al tanto que quien se había llevado a la joven no era precisamente un secuestrador.

Eso sí: hasta la mañana de este jueves, la chica no había podido ser localizada.

La búsqueda en La Pampa

El movimiento policial comenzó el jueves por la tarde, después de que una familia gitana, de la comunidad zíngara de La Pampa, denunció en la Seccional Primera de Santa Rosa que "dos tipos" habían "cargado en una camioneta" a su hija de 16 años de edad y que "se la llevaron por la fuerza".

Quienes realizaron la denuncia incluso identificaron en el momento a uno de los supuestos secuestradores, también integrante de la comunidad, y dieron su nombre y apellido.

Screenshot_3.jpg La Policía de La Pampa montó un operativo cerrojo. Pronto se supo la verdad.

Debido a esto, la Policía montó un operativo cerrojo, como es habitual ante un supuesto secuestro. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Primera, de la Brigada de Investigaciones de Santa Rosa y del área de Trata de Personas de la Policía de La Pampa.

A partir de la realización del cerrojo, se logró establecer que el gitano identificado por los denunciantes había pasado por la zona del Centro Cívico de Santa Rosa, por la calle Padre Buodo, poco antes de las 16, y luego fue detectado, cerca de las 19, en el puesto caminero de Catriló situado en el kilómetro 522 de la Ruta Nacional 5, a unos 80 kilómetros de Santa Rosa, rumbo a Buenos Aires.

Pero después de eso, y luego de una serie de averiguaciones, la policía pudo determinar que la denuncia era falsa: no había habido un secuestro sino una huída.

Novia fugitiva

"Saltó el testimonio de una hermana de la chica, que contó que ambos (la joven ‘secuestrada’ y el supuesto secuestrador) se habían conocido por Facebook hacía un tiempo y que tenían una relación", indicó una fuente de la investigación.

Lo que desencadenó la fuga, de acuerdo con lo que contó la misma fuente, fue la inminente boda entre la joven de 16 años y un novio que no había sido elegido por ella sino por su familia.

“"En realidad, la chica supuestamente tenía que casarse el próximo sábado con otro integrante de la comunidad de acá, de Santa Rosa. Así que este otro muchacho, con el que se conoció por Facebook, la pasó a buscar y se escaparon”, siguió relatando.

“Más allá de que es menor, está comprobado que ella se fue por voluntad propia", completó.

De acuerdo con los datos que maneja la Policía de La Pampa, la adolescente aún permanece en algún lugar de provincia de Buenos Aires y se mantiene el alerta para su búsqueda, pero ya sin que sea tratada como un secuestro.