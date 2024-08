Interpol emitió el alerta roja por la búsqueda del diputado acusado de pedofilia

El diputado misionero es buscado intensamente desde el jueves 22 de agosto , luego de que la Legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó, ya que se dio a la fuga.

Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacia algún país vecino.

El polémico reposteo de Javier Milei en sus redes sociales

Luego de repostear numerosos mensajes de usuarios que tenían como objetivo "despegar" a Kiczka de La Libertad Avanza, Javier Milei compartió una especie de "chiste" muy polémico burlándose de la denuncia por pedofilia.

Se trató de un mensaje del usuario @StockAvenger1, quien adjuntó una foto de Kiczka junto al diputado Martín Tetaz. Allí escribió "Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito".

Rápidamente, llovieron las críticas al Presidente, debido a que un mensaje así de polémico había sido compartido por su cuenta oficial, considerando la investidura presidencial y lo que ello implica.

Además de Javier Milei, el diputado Pedro Puerta se distanció de Germán Kiczka, su compañero de banca, acusado de integrar una red de pedofilia en Misiones, y calificó la causa por tenencia y presunta distribución de material de pedofilia como “repugnante”, sumado a que sentenció que le resulta “completamente asqueroso" el accionar del prófugo.

Quién es Germán Kiczka

Kiczka es de Apostóles, una ciudad ubicada al sur de la provincia misionera de más de 50.000 habitantes. Tiene 44 años y es licenciado en Relaciones Internacionales. Durante la pandemia abrió un canal de YouTube para niños donde realizaba trucos de magia y experimentos científicos.

Kiczka Llegó al poder de la mano de Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta. En 2021 ingresó a la legislatura provincial por la agrupación Activar, que en la actualidad es parte de La Libertad Avanza.

Los chats aberrantes de Sebastián Kizcka, hermano del diputado

En una conversación con una persona que sería menor de edad, Kiczka le dice: “Yo me bajé una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Luego, aseguró haber tenido sexo con menores.

En otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”.

La interlocutora le escribe: “Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”.

Sebastián Kizcka remata esa charla con la frase: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.