Investigan un ritual de bautismo donde los soldados fueron intoxicados con cal viva

Desvirtuaron el bautismo

Esta ceremonia se realiza con un puñado de harina y sidra en la cabeza. Pero durante el hecho ocurrido en mayo en la ciudad cordobesa de La Calera, en vez de harina, les arrojaron cal viva.

Según relató el abogado de las víctimas, Jerónimo Argañaraz, "a medida que les iba cayendo en sus rostros, algunos soldados se desmoronaban en el piso y el resto se mofaba de la situación".

Acusaciones cruzadas entre la Justicia y el Ejército

El abogado de las víctimas confirmó que todas resultaron intoxicadas con cuadros clínicos de diferente gravedad. El más afectado es un soldado con quemaduras en el estómago. El resto tuvo lesiones en los ojos, el esófago y los pulmones. Todos tienen entre 20 y 25 años de edad.

Además de los sufrimientos físicos en un acto a los que los obligaron a asistir, posteriormente hubo encubrimiento. Técnicamente, Argañaraz lo tipifica como abuso de autoridad.

Al cabo de lo sucedido, las autoridades del Ejército abrieron un sumario. “Hay una máxima que dice que la ropa sucia se lava adentro -señaló el abogado- por lo cual se labraron actas falsas con el objetivo de que no trascienda y se apliquen sanciones puertas adentro”.

“Están aterrados, tienen miedo”, relató el letrado, quien quiso aclarar que “acá no hubo un error, les fueron tirando cal uno por uno; cómo no se van a dar cuenta de que no era harina”.

“En un acto posterior, el Ejército se comportó como una organización verticalista y clandestina al realizar un sumario con actas falsas”, advirtió.

Soldados intoxicados con cal viva.jpg Imágen del momento en que los superiores del Ejército de Córdoba les tiran cal viva a los soldados durante su fiesta de bautismo. Foto: Google.

En la Justicia Federal se abrió la investigación, se tomaron testimonios y se están llevando a cabo diferentes medidas. Aún no hay imputaciones.

El efecto dañino de la cal viva en el cuerpo

Cuando la cal viva toma contacto con el agua o con la humedad de los tejidos humanos, esta se activa y reacciona provocando secuelas serias, causando graves irritaciones o quemaduras al tomar contacto con la piel.

En los ojos, las lesiones pueden ser más fatales, existiendo la posibilidad de daño en la visión. Si la exposición es intensa, los tejidos pueden morir.

Respecto al sistema respiratorio, quien respira hidróxido de calcio sufre irritación en las vías aéreas, nariz, garganta y pulmones. Esto puede provocar falta de aire por un tiempo prolongado.