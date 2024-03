Javier Milei anunció una incorporación y señaló que lo ocurrido con la Ley Ómnibus fue "brillante"

Durante la charla compartida, Javier Milei aprovechó a deslizar que "la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Al tener el monopolio de la violencia, solo deja un daño constante. Si vos tuvieras una empresa como Aerolíneas en el sector privado, hubiera quebrado".

La polémica frase sobre la Ley Ómnibus

Al ser consultado sobre la fórmula para determinar las jubilaciones, Milei explicó que "tenemos un nuevo esquema para los jubilados. Hubo una primera aproximación, que estaba en el capítulo fiscal de la Ley de Bases. Como los diputados, respondiendo a sus gobernadores, comenzaron a cometer muchos abusos; hubo que quitar ese capítulo. La idea era recomponer las jubilaciones, que de hecho lo estamos haciendo con el bono. No es que no lo teníamos contemplado. El problema es que el resto de la política empezó a desguazar la Ley Bases".

Fue allí cuando esbozó una inesperada frase: "En términos políticos, es brillante lo que pasó con la Ley Ómnibus".

Para profundizar, explicó que aquel rechazo disfrazado de retiro les permitió "demostrar quiénes son los orcos, quiénes lucran diciendo que son parte del cambio pero no lo quieren, y quiénes queremos verdaderamente el cambio".

Jubilaciones y reforma laboral

Durante el debate por las jubilaciones, Javier Milei señaló que de la misma forma que "todo se empobreció, también se empobrecieron los jubilados". Fue allí que Gelblung le señaló que los jubilados "no tienen tiempo", a lo que Milei respondió con un simple "y bueno, no tengo plata, ¿con qué les pago?".

Lógicamente, esto generó un sinfín de reacciones en redes sociales, remarcando la contratación de twitteros y familiares de parte de su Gabinete por sumas millonarias. Sin embargo, pese a la insistencia del entrevistador, Milei desvió la charla.

Respecto a las jubilaciones, explicó que "la reforma previsional no es independiente de la que tenés que hacer en el mercado laboral. Hay que hablar de la irresponsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner de jubilar gente sin aportes, o de nacionalizar las AFJP cuando nadie quería hacerlo, y de patinarse el Fondo de Sustentabilidad con una orgía de gasto público".

Ante esta explicación, Gelblung señaló que muchas amas de casa no pudieron aportar a lo largo de los años, pero Milei esquivó el bulto. "Vos deberías haberles dado una asistencia social. Vos no podés mezclar la jubilación con otras cosas. Hay cuestiones de elecciones personales que no podés cargarle al resto de la gente, pero además deberías hacer una separación entre un programa de asistencia, y no mezclar eso con las jubilaciones, porque sino queda degradado el concepto de jubilación", indicó.

Para graficar sus dichos, expresó que "mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación. Mi mamá no trabajó y mi papá si, ¿cómo puede ser? La de mi mamá tendría que ser una asistencia. No digo que no se dé, pero no es algo trivial en cuestión de números".

Espert se sumó a la charla al asegurar que "cuando CFK y Néstor jubilaron a esa gente sin aportes, deberían haber pensado si había plata. Nos quemamos todas las reservas. Nosotros no queremos mentirle al jubilado. Pero que nos digan de dónde sacamos la plata entonces para no engañarlos".

Los fondos docentes, otra de las charlas

"La educación es responsabilidad de las provincias. No hay plata, se acabó la fiesta". Con esa contundente frase, Milei expresó su postura respecto a la transferencia de fondos docentes, que fueron detonante de varios cruces con otros funcionarios.

En este sentido, indicó que "si Kicillof le tiene que pagar a los docentes, entonces que le ponga menos plata a C5N para que hablen en contra de mi gobierno. ¿Había plata para revolear con el PreViaje y no para pagarle a los docentes?".

"Educación, salud y seguridad es responsabilidad de las provincias. ¿Es un desastre la provincia de Buenos Aires? Bueno, que vea Kicillof que hicieron los últimos años en materia de educación y salud. La provincia estuvo casi siempre gobernada por el mismo signo político", agregó.

Respecto a la reforma laboral, explicó que "en principio, busca terminar con la industria del juicio. Hay que bajar las penalidades. Nosotros pensamos en un sistema de seguro de desempleo. Hoy hay más trabajadores fuera del sistema que dentro. Hoy un problema son las penalidades, el negocio de los Recalde de la vida, que puede terminar quebrándote una empresa. Desde el 2011 no generamos un solo puesto de trabajo en el sector privado".

Para el cierre, Milei aseguró que su imagen "está un poco arriba desde que asumí. Son las Fuerzas del Cielo, no tengas dudas".