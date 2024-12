Javier Milei confirmó que en 2025 avanzará con la reforma laboral, previsional y privatizaciones

El Presidente condicionó una eventual alianza con el partido liderado por Mauricio Macri para las legislativas del año que viene a un acuerdo nacional. En los avances de la entrevista, Milei habló sobre una posible alianza con el partido liderado por Macri, principal aliado del oficialismo en el Congreso: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado”.

De esa manera, el Presidente condicionó un eventual acuerdo electoral con el PRO a una alianza electoral a nivel nacional. El mandatario consideró que si eso no llegara a pasar sería “engañar al electorado”, lo que dejó en claro que no permitirá, en declaraciones a Forbes Argentina.

Motosierra profunda

Milei sostuvo que en 2025 irá por una reforma "más profunda" que no solo incluya desregulación sino una reforma más profunda del Estado para "achicarlo más todavía". El Presidente también habló de una posible reforma laboral y una previsional y dicen que hasta ahora sólo aplicó "un cuarto de las reformas" que tiene planificadas.

Javier Milei le cierra el círculo a Mauricio Macri

La pulseada entre Mauricio Macri y Javier Milei entró en otro plano a partir del jueves 27 de diciembre, el último del 2024, subsumido por el vertiginoso adelantamiento del escenario electoral del año, que está por comenzar dentro de cuatro días. El líder del PRO tomó a medias la propuesta que mencionó el Presidente, cuando planteó que La Libertad Avanza vaya junto al PRO en todos los distritos o en ninguno. Macri se mostró dispuesto, pero le pidió que sea cuidando la república. Mientras exploran un acuerdo, Milei recibió este jueves al bloque mayoritario de la UCR en la Casa Rosada, con Rodrigo de Loredo a la cabeza y formalizó un gesto de acercamiento con el segundo socio de Juntos por el Cambio, en un giro que achica aún más el poder de fuego del expresidente, dentro y fuera del partido que fundó hace 20 años.

Después de Navidad, la escena política de este jueves le permitirá al Gobierno llegar a fin de año con mayor fortaleza, incluso en desmedro del PRO, que transita días difíciles entre quienes acompañan a Macri, en su decisión de exigirle reciprocidad al Gobierno, y los que ven una etapa de declinación del partido amarillo, especialmente por la debilidad que asoma en las encuestas.

Embed Gran reunión de trabajo con el presidente @JMilei , @PatoBullrich , @KarinaMileiOk y @MenemMartin , consolidando el rumbo del cambio que iniciamos este año en nuestro país. Se vienen momentos trascendentales para la Argentina y seguiremos apoyando las transformaciones que faltan… pic.twitter.com/Ndx4XR6QaJ — Pablo Cervi (@CerviPablo) December 26, 2024

Los votos que hace un año Patricia Bullrich buscó endosarle a Milei han dejado una huella difícil de borrar, debido al final de Juntos por el Cambio como fuerza nacional. De esa alianza, sus dos principales socios están atravesados por la relación con el Gobierno. El PRO tiene diferencias irreconciliables entre Macri y Bullrich, pero el radicalismo ya evidencia fracturas expuestas, al punto de tener a sus 33 bancas en Diputados divididas en tres bloques: el orgánico, conducido por Rodrigo De Loredo, que tiene 20 bancas, el espacio Democracia Para Siempre, que lideran Pablo Juliano y Facundo Manes, con 12 legisladores. La tercera parte del archipiélago radical en la Cámara Baja es el monobloque Unidos, armado por el santafesino Mario Barletta en rechazo a la confrontación de los dos espacios.

Lo cierto es que Democracia para Siempre y Unidos se fueron del bloque orgánico para no compartir bancada con los cinco "radicales con peluca", que habían acompañado la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y de Movilidad Jubilatoria. Cuando fueron sancionadas por el Senado, Milei las vetó. El radicalismo buscó rechazar el veto e insistir con la ley que había impulsado. Sin embargo, hubo cinco que se desmarcaron. Tres de ellos fueron sancionados por el Tribunal de Ética y tienen un pedido de expulsión del partido que deberá definir la Convención Nacional. La autoridad partidaria tiene alcance acotado, porque De Loredo nunca buscó desvincular a los díscolos. Este jueves demostró que los respaldaba.

bullrich-radicales-peluca-cervi.jpg El Gabinete de Javier Milei junto a los radicales.

Con distintos niveles de cuestionamiento interno, los radicales con peluca originales son cinco: Mariano Campero, Luis Picat y Mariano Arjol, que concurrieron junto al neuquino Pablo Cervi y el correntino José Federico Tournier, que no está afiliado a la UCR, sino que forma parte de Encuentro por Corrientes, el frente que conduce el gobernador radical Gustavo Valdés. Tournier no puede ser expulsado del partido, porque pertenece al Partido Liberal de su provincia, y Cervi no afrontó sanción porque se abstuvo en la votación de la polémica.

Los cinco quedaron respaldados por un bloque que llevó a la Rosada a su presidente, De Loredo, junto a espadas importantes del espacio, como los mendocinos, Lisandro Neri y Pamela Verasay, que responden al gobernador Alfredo Cornejo, posiblemente el mandatario radical más cercano a Milei y con menor exposición. Pero también estuvo Julio Cobos, el exgobernador que, junto al santafesino Barletta, buscó por todos los medios una ruptura del bloque en tres partes. Los esfuerzos quedaron en el pasado desde este jueves cuando los cinco radicales aliados de LLA llevaron a buena parte de su bloque a la Rosada y sumaron al catamarqueño Francisco Monti, otro legislador que mantuvo diálogos con el asesor presidencial Santiago Caputo antes y después de la sanción de la Ley Bases.