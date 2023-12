En relación con el pago de las garantías que debe realizar la Argentina ante la justicia de los Estados Unidos, por la estatización de YPF, Milei reveló que "la plata no la tenemos, no tenemos 16.000 millones de dólares para pagar las garantías" al tiempo que anticipó que se está trabajando sobre un proyecto denominado Tasa Kicillof, esto es pagar esa deuda con un bono perpetuo y que los argentinos tengamos que pagar todos los años, una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof y que todos los días los argentinos recuerden que esa deuda es por el error de Kicillof. Es decir, vas a tener un nuevo impuesto que se llama Tasa Kicillof que es para pagar el desaguisado de un amateur, alguien que no tiene muy claro como funcionan las finanzas y menos los mercados".

La inflación

Milei remarcó que en la evolución de la inflación intervienen dos factores. Una es la emisión monetaria, si emitís un peso hoy, los rezagos monetarios tienen impacto entre 18 y 24 meses. Nosotros vamos a pagar los desaguisados de la gestión anterior durante casi 2 años. Pero hay otro componente de la inflación y es que vos tenías precios controlados y nosotros creemos que tiene que haber precios libres. Por eso el DNU pone fin a los controles de precios, deroga la ley de Góndolas y la ley de Abastecimiento porque es un sistema de control enfermo que sólo busca atacar las consecuencias y no, las causas. La causa siempre es la misma, el déficit fiscal y la emisión monetaria".

El Primer Mandatario ejemplificó usando una cita de Milton Friedman al señalar que "no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Lo que no se ajusta por precio se ajusta por cantidad. El kirchnerismo te pisó las tarifas del tren y la tragedia de Once nos costó más de 50 muertos. Cuando no dejás que el precio sea libre, te va a ajustar por cantidad o la calidad".

Más adelante, el Presidente explicó que "si seguimos por el mismo camino vamos a una hiperinflación. El problema del BCRA es el doble del Tesoro. No podés no ajustar porque si no volamos por los aires y si no tenés financiamiento, vas a tener que ajustar".

Milei defendió el ajuste de shock y enfatizó que "el fracaso de los programas gradualistas es que te hunden en una recesión. El shock minimiza la recesión. Si esto sale mal explota, pero si no hacemos nada, también explota".

Sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y sobre la posibilidad de obtener un desembolso del organismo por 15.000 millones de dólares, el Jefe del Estado sostuvo que "el acuerdo está caído porque el gobierno anterior no lo cumplió estamos yendo a déficit cero, es decir tenemos superávit primario para pagar los intereses. El FMI nos ve como héroes, primero les llamo la atención que lo dijéramos en campaña, después que lo dijéramos en el discurso de asunción y están sorprendidos que lo digamos ahora" y reveló que "es posible que ese dinero llegue".

En relación con el pago de las jubilaciones, Milei señaló que "si dejamos la fórmula actual y como consecuencia de la aceleración inflacionaria, las jubilaciones perderían 2 puntos del PBI. Nosotros proponemos con el cambio de fórmula recomponer las jubilaciones y recuperar 1,6 puntos del PBI".

El Presidente dijo que "los subsidios económicos a las tarifas se van a ir eliminando un tercio por año. Hay aumentos de tarifas que ya estaban pactados y que se deberían haber aplicado en agosto y no se hicieron. Lo que hay que hacer es recomponer la ecuación económico financiera de los contratos y que sólo el residuo impacte sobre los precios. Es decir, podés hacer ingeniera financiera sobre el flujo de fondos de las empresas para minimizar el impacto sobre las tarifas, para que no sufra tanto la gente con el sinceramiento de la tarifa".

El Jefe del Estado puntualizó que "estamos encauzando las cuentas fiscales, tenemos que limpiar el sobrante monetario y tenemos que sanear el Banco Central. Cuando esas tres cosas se cumplan, estamos en condiciones de liberar el comercio y el cepo".