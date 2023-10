Javier Milei denunció que quieren "proscribir" su candidatura

Javier Milei en conferencia de prensa.jpg

El candidato señaló que no van a aceptar "bajo ningún punto de vista" que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico ocasionado con las medidas que "ellos mismos tomaron". "Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la misión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del cepo?", cuestionó irónicamente.

Milei, recordó que sus análisis sobre la situación económica del país son las mismas desde hace años. "Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, la historia monetaria argentina es prueba de ello. Desde que existe el Banco Central, la tasa de inflación en Argentina en promedio ha sido doscientos cincuenta por ciento anual", apuntó.

El libertario indicó que la situación económica actual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín y con un desequilibrio monetario y fiscal peor que el que teníamos en la época del Rodrigazo. "Llevo solamente dos años en política. Me van a achacar a mí la decadencia de los últimos cien y en especial el escándalo de los últimos cuarenta años y en especial mucho más, el desastre que ocurre en la Argentina desde el siglo XXI con el kirchnerismo, ¿por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera?", dijo.

Durante la conferencia de prensa en respuesta a la denuncia de Alberto Fernández por "intimidación pública", en la que consideró la desacreditación de la moneda nacional por parte de Milei causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una "corrida" bancaria en los últimos días, el candidato presidencial dijo que pretenden que no pueda asumir cuando gane las elecciones. "Es una canallada hacer responsable de la corrida bancaria a la única fuerza política que propone el cambio", enfatizó enojado.

Por último, aseguró: "Les decimos lo siguiente, hagan todas las denuncias que quieran, nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país, el domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina".

Qué tipo de denuncia recibió Javier Milei

La denuncia invoca el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de dos a seis años de cárcel para quien “para infundir un temor público…, diere voces de alarma… o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

La causa quedó registrada bajo el número 3604/2023 y recayó en el juzgado federal a cargo de la jueza María Servini.

“Este movimiento financiero inducido por la actividad premeditada y tendenciosa de estas personas que imputo, ha generado en el país un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente”, afirmó el jefe del Estado.