Qué tipo de denuncia recibió Javier Milei

La denuncia invoca el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de dos a seis años de cárcel para quien “para infundir un temor público…, diere voces de alarma… o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

La causa quedó registrada bajo el número 3604/2023 y recayó en el juzgado federal a cargo de la jueza María Servini.

“Este movimiento financiero inducido por la actividad premeditada y tendenciosa de estas personas que imputo, ha generado en el país un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente”, afirmó el jefe del Estado.

A qué atribuyeron la denuncia

El presidente hizo hincapié en declaraciones periodísticas de Milei en las que desaconsejó la renovación de plazos fijos en pesos.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", expresó el candidato el 9 de octubre pasado.

Al día siguiente, Marra publicó en su cuenta personal verificada de la red social X (ex Twitter) lo siguiente: "Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo".

ramiro marra 1200x678.jpg Ramiro Marra, otro de los apuntados en la denuncia de Alberto Fernández.

Tras esa publicación, Romo utilizó la misma red para expresar: “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenes que comprar dólares. Tenes que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada”.

Según la denuncia del presidente Fernández, “la población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país”.

La postura de Alberto Fernández

La denuncia reconoce la tendencia alcista de la cotización del dólar pero advierte que “no había estado bajo movimientos tan abruptos como el ocurrido indiscutiblemente a causa de estas manifestaciones públicas”.

“Mi función actual como Presidente de la Nación no amerita la utilización de terminología impropia de mi desempeño, pero lo que se experimentó en el mercado cambiario de la República Argentina desde el día lunes, no es ni más ni menos que una ‘corrida’”, abundó Fernández.

El presidente advirtió que por el rol que ocupan los candidatos de LLA en la sociedad era “esperable de ellos un mayor compromiso por la defensa de la soberanía monetaria”.

Sin embargo, actuaron “con el clarísimo e inobjetable fin de obtener el resultado que finalmente obtuvieron: atemorizar al pueblo argentino en términos de política monetaria, a la espera de una –obtenida ciertamente como consecuencia de su accionar- desvalorización de la moneda nacional”.