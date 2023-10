Javier Milei fue apuntado por todo el arco opositor y ahora también por The New York Times, tras sus dichos que derivaron en una corrida cambiaria.

El diario estadounidense The New York Times publicó una nota este martes en la que considera que Javier Milei es responsable de que el peso se hunda, luego de la corrida cambiaria del dólar blue tras sus dichos sobre que la moneda nacional no vale “ni un excremento”.