Javier Milei: "Es la primera vez que gana alguien diciendo que va a hacer un ajuste"

El libertario siguió explayándose en su primera intervención y dijo -en referencia a sí mismo- que se caracteriza por "abrir el juego", y continuó "es un proceso de competencia donde quedan los mejores". "A veces es un poco porque los liberales no somos manada y aparecen cuestiones que en un esquema vertical no sucederían".

Milei en Neura sobre Alberto

Milei hizo mucho hincapié en la importante (e histórica) cantidad de votos que recibió e insistió en que "eso implica un mandato". "El porcentaje de votos más alto de la historia de la democracia moderna, con 14 millones y medio de votos"; "no existe registro de ningún balotaje con tanta diferencia en América Latina, eso es un mandato muy fuerte", remarcó el presidente electo.

El referente de LLA agregó que atravesaron "la campaña negativa más grande de la historia" y sentenció: "Es la primera vez en la historia que gana alguien diciendo que va a hacer un ajuste". Sin embargo, aclaró que "no lo van a pagar los argentinos de bien, sino la política".

"El ajuste se paga en la casta, en los políticos ladrones, empresarios prebendarios, sindicalistas que entregan a los trabajadores, medios corruptos y los profesionales funcionales a eso", enumeró Milei que se autoproclamó "el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad".

La implementación de sus políticas y su metodología de trabajo

El mandatario electo habló sobre la oposición en las calles que podría llegar a tener ante alguna de sus medidas y afirmó que "son minorías bulliciosas a las que los argentinos de bien les dieron un cachetazo, pudieron superar el miedo y ganó la esperanza". "Mi compromiso con los argentinos es exterminar la inflación, volver a crecer para que se generen puestos de trabajo de calidad con mayores remuneraciones que hagan caer la pobreza y la indigencia y terminar con la inseguridad", afirmó.

"Nosotros vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, sujeto a nuestro marco que es el liberalismo", continuó y remarcó que toma el cargo de presidente "como un trabajo y voy a resolverlo como tal". "El poder no me seduce, las cosas que son la perdición del humano las trabajo fuertemente con mi rabino", comentó.

Milei insistió en que trabajará desde la quinta de Olivos y afirmó que no va a necesitar el helicóptero presidencial. "Soy un workaholic; me levanto, me voy al escritorio y me pongo a trabajar. Si necesito a algún ministro lo llamo y que venga", explicó. Además, el futuro mandatario aclaró que se está manejando con esa misma metodología en el Hotel Libertador, su lugar de residencia: "A las 7 de la mañana van llegando los distintos ministros y me pongo a trabajar con ellos, pido desayuno para todos y nos ponemos a trabajar".

Mieli en Neura

Por otra parte, el liberal indicó cuando se retire de la política quiere irse a vivir "al medio del campo", y continuó: "Tengo otra forma de ver la vida".

Respecto de su futuro gobierno, comentó que su compromiso es "gobernar para todos". "El mensaje de la libertad es transversal, el liberalismo fue creado para liberarnos del yugo opresor de lo que hoy llamamos Estado", remarcó. "El Estado presente es lo que nos está empobreciendo, no es la solución sino el problema", sentenció Milei que aseguró que ese discurso "caló" y "la gente interpretó perfectamente las consignas".

Sobre el porqué logró llegar a la población, el recientemente electo presidente, declaró: "Puede ser que estén aburridos de ser tratados como esclavos, no le vamos a quitar la comida pero sí le vamos a devolver la libertad".

El ministerio de Capital Humano

Según indicó el futuro mandatario, "la política social en Argentina fue, históricamente, asistencialista", y agregó que "ese tipo de programas contra la pobreza, lo que hacen es incrementarla; generan un aumento de la dependencia; degradan al ser humano; y provocan la pérdida de la libertad".

Sobre su política, metaforizó: "Nosotros no te vamos a dar el pescado, te vamos a enseñar a pescar y a hacer la caña. Y ojalá seas tan exitoso que puedas tener tu propia empresa de pesca".

Su relación con las provincias

Una de las cuestiones más controversiales de su agenda, fue la posible quita de la coparticipación a las provincias. Ante la consulta sobre ese tema, el presidente electo aseguró que "no podría modificarla, así que no deberían tener ningún miedo". Según aclaró, "la Constitución del 94 exigía tener una nueva ley de coparticipación y las características que están diseñadas para cambiar dicha ley hacen que no pase".

Milei agregó también que no es cierto que va a privatizar la educación porque "es responsabilidad de las provincias". Sin embargo, aclaró que "el caso de las universidades es particular, porque la educación tiene asignados seis puntos de PBI, y más de 4 se lo llevan las facultades". "Además, eso estaba entre las reformas de tercera generación en un programa a 40 años, y nosotros decimos que si todo nos sale bien vamos a poder terminar las reformas de primera generación".

NOTICIA EN DESARROLLO