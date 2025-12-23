Javier Milei intercambió mensajes con obispos en vísperas de la Navidad: "Mis mejores deseos"

El presidente Milei respondió la carta que la Conferencia Episcopal le había enviado la semana pasada. Ambas partes remarcaron la necesidad de paz social.

A tan sólo horas de los festejos por Navidad, el presidente Javier Milei y la cúpula de la Iglesia Católica protagonizaron un intercambio formal de cartas que remarcaron un gesto de amabilidad, luego de una tensa relación que han mantenido las partes.

El pasado 15 de diciembre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió su tradicional saludo navideño al presidente argentino . El texto adoptó un tono pastoral, anclado en el sentido religioso de la fecha, con referencias al nacimiento de Jesús y a la necesidad de fortalecer una cultura del encuentro en un contexto social complejo.

Luego de un par de días de espera, este martes Milei respondió la misiva de forma protocolar y que recogió algunos conceptos planteados por los obispos . Este cruce expuso preocupaciones sociales , reafirmó posiciones institucionales y buscó despejar versiones de tensiones abiertas entre el Gobierno y el Episcopado.

Milei obispo

El mensaje de la Iglesia Católica en la previa a la Navidad

Con un tono reflexivo y que de paso a la comunión de la sociedad, realizaron un anclaje alusivo a la Navidad. “La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén", señalaron los obispos, y agregaron: "Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro".

"Deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar", destacaron desde la CEA.

La carta está firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente de la CEA, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y Vicepresidente 1º, César Fernández, obispo de Jujuy y vice 2º, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y Secretario General.

"Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad. Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad", concluyeron.

carta Iglesia Católica

Milei valoró "el llamado al compromiso con el bien común"

En la respuesta que llegó este martes, de forma breve y protocolar, el mandatario libertario retomó la consigna de los obispos: "Agradezco sinceramente el saludo y los deseos que la Conferencia Episcopal Argentina ha tenido a bien hacerme llegar con motivo de la próxima celebración de la Navidad", escribió el mandatario en el primer párrafo de su mensaje.

Sin aludir a medidas puntuales, el Presidente reafirmó el rumbo de su gestión, al señalar que su gobierno trabaja para generar condiciones que permitan a los argentinos desarrollarse en libertad, con dignidad y con oportunidades de progreso.

Al concluir su mensaje, el líder de La Libertad Avanza devolvió el saludo recibido y expresó a los miembros del Episcopado "mis mejores deseos de una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo" y concluyó reiterando "las seguridades de mi más alta consideración y estima".