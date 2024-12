Javier Milei en la cumbre del Mercosur en busca de flexibilización

Javier Milei buscará en la próxima cumbre del Mercosur retomar la agenda que Mauricio Macri no pudo impulsar cuando fue jefe del Estado entre 2015 y 2019. Apenas ponga un pie en Montevideo para participar de la 65° reunión de presidentes del bloque regional, el presidente argentino propondrá la anulación de la decisión 32/00, que no permite a ninguno de los estados parte la firma de acuerdos bilaterales “que no hayan sido negociados por el Mercosur”. Lo intentó Macri hace ocho años, también lo propuso el uruguayo Luis Lacalle Pou hace tres años y ahora será Milei quien se pondrá al frente del intento, pero como presidente temporario del Mercosur.