Javier Milei le apuntó a Gerardo Morales y el peronismo: casta privilegiada y monarcas "obscenos de impunidad"

"De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos las ideas de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos", deslizó el libertario.

En este sentido, aseguró que "entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia, por lo que pedirlos que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán".

Milei se guardó un "apartado" para dirigentes peronistas como Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano como "jinetes del fracaso" y dijo que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner fue la "responsable de uno de los peores gobiernos de la historia".

Al hablar ante la Asamblea Legislativa, el Presidente dijo que "la Argentina de los privilegios se terminó".

En su mensaje a los sectores opositores, el Presidente dijo que en la política "si bien no elegimos el camino de la confrontación tampoco lo escapamos" y aseguró que, "si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán" con algo "diferente a lo que conocen".

"La política no es un fin en si mismo, no vivimos de la política, lo único que tenemos es sed de cambio. Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán", advirtió el mandatario.

Javier Milei apuntó contra Baradel y los docentes

El presidente aseguró también que en una Argentina donde los chicos “no saben leer y escribir" no se puede “permitir” que el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, y “sus amigos usen a los estudiantes como rehenes".

“En materia educativa, multiplicamos por cuatro la ayuda escolar, para que las familias que se vieron afectadas por aumentos drásticos en este nuevo inicio de clases puedan comprar los materiales escolares que los chicos necesitan”, aseguró ante la Asamblea Legislativa.

En esa línea, Milei apunto contra el sindicalista que representa a los docentes de la provincia de Buenos Aires. “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que (Roberto) Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales”.

Las palabras del mandatario se dan cuando existe un duro conflicto con los gremios docentes en todo el país producto de los recortes de fondos educativos.