Javier Milei no está dispuesto a negociar: "Estamos a muy poco de poder dolarizar"

El mandatario se refirió a la cuestión monetaria de la Argentina. “Prácticamente no expandimos la base monetaria dado lo que está se está contrayendo por sector público y, sin embargo, hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. La base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir que estamos a muy poco de poder dolarizar”, indicó ante su decisión de dolarizar la economía.

S bien Milei propuso esta medida durante su campaña, e incluso habló de dinamitar el Banco Central (BCRA), luego bajó el tono y señaló que la dolarización no llegaría en el corto plazo, sino después de otras reformas más urgentes.

“No estoy dispuesto a negociar nada. Hay algunas mejoras. Aceptamos que hubiera mejoras, pero no negociamos”, sostuvo Milei sobre el proyecto de Ley Ómnibus, que generó el rechazo de los gobernadores, entre ellos, los de Río Negro y Neuquén. En ese sentido aclaró: “Puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora vayan más tarde, pero no negociamos. La libertad no se negocia”.

milei holocausto.jpg Javier Milei participa del acto en memoria de las víctimas del Holocausto.

“Si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones de dolarizar con muy poquita plata y de esa manera exterminaríamos la inflación. Lo de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida. Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende pueden hacer transacciones en la moneda que quiera”, aseguró el mandatario en una entrevista que fue grabada antes del paro general de la CGT, el 24 de enero, pero que fue publicada este viernes.

“Lo que va marcar el inicio de la recuperación es cuando alcancemos el equilibrio fiscal, cuando se limpie el sobrante monetario y se va a manifestar en una caída en la tasa de inflación y esté saneado el Banco Central. Ese va a ser el momento en el cual nosotros abramos el mercado de cambio y es cuando va a empezar la recuperación”, dijo el mandatario en una entrevista de Patricia Janiot que se difundió a través de su canal de YouTube.

El presidente de la Nación se mostró firme en su postura sobre los cambios para las jubilaciones. Agregó que las nuevas medidas, sin embargo, deben llegar acompañadas de "un conjunto de reformas en el mercado laboral que permite que se creen más puestos de trabajo, que la productividad sea mayor y que los salarios sean mayor usted puede hacer una reforma del sistema previsional sin vulnerar los derechos adquiridos".

Milei describió a Alberto Fernández como deplorable, a Fernando de la Rúa como un inoperante, y agregó que Néstor y Cristina Kirchner marcaron el inicio de la decadencia en Argentina. Fue más amable con el ex presidente Mauricio Macri, de quien aseguró que tuvo buenas intenciones pero se rodeó de la gente equivocada. Halagó también a Donald Trump, a quien considera un líder contra el socialismo global y a Nayib Bukele, presidente de El Salvador: "Alguien que a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno".