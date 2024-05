"Javier Milei pidió 5 mil entradas gratis": la dura acusación de la Feria del Libro al Presidente

En este sentido, explicó que "si uno lo analiza con un poco de distancia, lo que más le conviene a la Feria es que venga, participe, que sea una fiesta, que sus seguidores puedan escucharlo. Como organizadores de una feria plural y amplia es lo que nos conviene".

alejandro vaccaro.jpg Alejandro Vaccaro aseguró que Javier Milei solicitó una cantidad de entradas que representaban 25 millones de pesos.

Respecto a las acusaciones de Milei, señaló que "no existió tal hostilidad. Ellos... el martes vinieron unas 20 o 25 personas en representación de la Secretaría General de la Presidencia, de la Casa Militar y de la seguridad del Presidente, y nos pusimos de acuerdo en todos los detalles para que haga la presentación en un espacio que no tenemos contratado pero que La Rural cedía sin problemas".

La dura acusación contra Javier Milei

"Lo único que veo que aparece un poco dando vueltas... Ellos nos pidieron 5 mil entradas gratuitas para el acto", denunció Vaccaro al respecto.

"En principio yo como presidente de la fundación no tengo facultades para dar 5 mil entradas, eso un domingo son 25 millones de pesos. Nosotros dijimos que no podíamos, fue lo único a lo que dijimos que no. No había razón para darlas", señaló, dejando en claro que hubo más requisitos.

Embed Alejandro Vaccaro contó que Milei le pidió 5.000 entradas gratis para su gente para la presentación en la Feria del Libro. pic.twitter.com/z2xCAeHjxy — El Destape (@eldestapeweb) May 2, 2024

Vaccaro explicó que "hay un protocolo, podíamos dar 200 entradas gratuitas, pero no hay razón para dar 5 mil en un contexto socioeconómico complejo, donde la situación económica de nuestra organización está al límite".

El cruce con el Gobierno

En otra entrevista, Vaccaro marcó que "hay una característica que tiene el gobierno y sobre todo del Presidente, que es que cada vez que escucha una voz disonante, alguien que no está de acuerdo con sus políticas de gobierno inmediatamente se la ataca".

"Organizar un acto como ellos querían con 5 o 6 mil personas no es algo fácil’’, evaluó el titular de la Fundación, y señaló que "cuando uno tiene que retroceder en una decisión no hay nada mejor que echarle la culpa a otro’’.

"Nosotros queremos que la Presidencia esté presente", subrayó.

Milei tenía previsto utilizar la Pista Central de la Rural, al aire libre, en un acto para unas 6.000 personas, para la presentación del libro de economía "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", acompañado por el diputado libertario José Luis Espert.

Milei (9).jpg Javier Milei finalmente presentará su libro en el Luna Park.

El mandatario se había cruzado la semana pasada con Vaccaro, luego de que señalara que la feria le reclamó 300 millones de pesos para el funcionamiento de un stand más un plus por una cifra similar.

Luego , en la inauguración de la feria, Vaccaro criticó con dureza a Milei y denunció “una embestida de carácter despiadado a la cultura".

"El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar", precisó y remarcó que "no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento".