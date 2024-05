Tras confirmar su baja de la Feria del Libro, Javier Milei anunció que se presentará en el Luna Park

Luego de anunciar que no asistiría a la Feria del Libro, en medio de un fuerte enojo con la organización del evento, Javier Milei confirmó que presentará su último libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en el estadio Luna Park de Buenos Aires el 22 de mayo.

La presentación estaba prevista para el próximo 12 en la Feria del Libro, en la que se presenta desde hace años y le sirvió para consolidar parte de su electorado. Sin embargo, luego de un tire y afloje mediático con la organización, anunció que no se presentaría allí por la "fuerte hostilidad hacia su persona, durante las negociaciones, por parte de las autoridades de la feria".

Al respecto, el presidente aseguró: “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”.

javier milei nota el observador Javier Milei junto a Luis Majul en El Observador.

En este marco, horas más tarde llegó la confirmación desde presidencia de que el evento se llevará a cabo en el Luna Park el próximo 22 de mayo. "Lo voy a presentar con 'el profe' Jose Luis Espert", había adelantado Javier Milei.

A su vez, Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro que organiza la feria, sostuvo que no había fondos para costear el operativo de seguridad que conllevaría la visita del Presidente a La Rural durante su discurso de apertura del evento, debido a que el Estado nacional retiró todo tipo de aporte económico al evento.

Vaccaro explicó: “Ayer estuvieron acá 25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo"; “Queríamos que el presidente viniera, pero habrán evaluado que no les convenía", agregó el organizador y cerró asegurando que "es una trampa: ahora resulta que Milei no viene porque nosotros no queremos".

Los motivos por los que Javier Milei no irá a la Feria del Libro

El presidente Javier Milei suspendió su participación en la Feria del Libro debido a que considerar que sectores del kirchnerismo quieren "sabotear la presentación" prevista para el 12 de mayo en el predio de La Rural.

El mandatario aseguró que no presentará en la tradicional feria su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", ya que alertó que hay sectores que inducen comportamientos "no propios de la cultura".

"Han amenazado que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo a comportamientos no propio de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad", argumentó en declaraciones radiales.

alejandro vaccaro.jpg Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación del Libro.

En la misma línea, el mandatario agregó que Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, pronunció un "discurso violento e impropio, con cuestiones falsas", y aunque evitó precisar donde realizará la presentación adelantó que lo hará junto al diputado José Luis Espert.

Al respecto y tras las críticas del titular de la Fundación del Libro, Alejando Vaccaro, el mandatario insistió en denunciar que la Feria le reclamó 300 millones de pesos para el funcionamiento de un stand más un plus por una cifra similar.

javier milei feria del libro.jpg Javier Milei en la edición 2023 de la Feria del Libro.

"Me pidieron 300 millones más, un plus de otros 450 millones", señaló Milei, a pesar de la desmentida de Vaccaro, y agregó: "Que se la arregle con mis ministros y secretarios, a los que pidieron esa plata que ahora la está cubriendo la Provincia de Buenos Aires".

Según el mandatario, el gobernador Axel Kicillof financia, en parte, la Feria ante la negativa de la administración libertaria. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia cuentan con stand propio entre los pasillos del reconocido evento.

La advertencia de Javier Milei a gobernadores y senadores

En la misma entrevista con Luis Majul, el presidente habló de la Ley Bases y el paquete fiscal y advirtió a los gobernadores que "los que no acompañen en el Senado quedan afuera del Pacto de Mayo".

Javier Milei celebró lo sucedido en Diputados y remarcó que "para el Pacto de Mayo hay gente, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que no quiere ir por esta línea, los que no acompañen en el Senado se quedan afuera”.

votacion diputados ley bases La votación en general de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

Además, indicó: "Si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultado fiscal, ese problema lo tienen las provincias. Si no puedo meter las reformas ahora las meto el 11 de diciembre de 2025", augurando una victoria legislativa en las próximas elecciones.

El 25 de mayo, en Córdoba, Javier Milei y su equipo plantearán 10 puntos económicos ante las gobernaciones provinciales.

“Lo más importante de la Ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. La economía de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya lo está teniendo. Lo que uno tiene que entender es que no es magia, no es instantáneo y los atajos ya sabemos que no funcionan", dijo el presidente sobre los dos proyectos de ley que obtuvieron media sanción.