La dura amenaza del gobernador de Santa Cruz a Javier Milei: "Si no hay recursos, no hay Pacto de Mayo"

A poco menos de dos meses del “Pacto de Mayo” convocado por el presidente Javier Milei , la tensión entre los gobernadores y el Gobierno nacional no frena. En este sentido, Claudio Vidal, mandatario de Santa Cruz afirmó que “si no hay recursos para mi provincia, no habrá Ley Bases ni Pacto de Mayo”.

El gobernador resaltó que “siempre hay diálogo entre los gobernadores de la Patagonia y los demás gobernadores del país. Personalmente veo que hay mucho descontento que la mayoría de los gobernadores no están de acuerdo con las medidas que está tomando este gobierno . Pero voy a hablar por mí. Si no hay recursos para mi provincia, en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz por el grave problema económico que heredamos. Y además, por estas medidas de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley Bases y tampoco va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.

Las críticas del gobernador de Santa Cruz a Javier Milei

El ex sindicalista santacruceño pidió “que podamos consensuar, que podamos discutir, que podamos debatir, que podamos construir un futuro mejor para los argentinos. Pero realmente siempre, siempre teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen en Nación no tienen que perjudicar a las provincias”.

“¿Es cierto que hubo mala administración? ¿Es cierto que hubo malversación de fondos? ¿Es cierto que se robó con la obra pública? ¿Ahora qué hacemos?”, se preguntó. Y reflexionó: “¿Condenamos al pueblo por los errores de la mala política del pasado? O realmente nos sentamos en una mesa y a través de la sana discusión del debate, del planteo de distintas ideas, proponiendo y escuchando, construimos un camino que nos permita llevar a este país al lugar en donde tiene que estar”.

Vidal expresó en el programa Argenzuela de AM 710 que, “hay que bajar la inflación sí, porque no hay consumo y porque los salarios están congelados. Me parece a mí que no es la respuesta. Claramente, porque hay un sector cada vez más perjudicado. Y justamente el vulnerable, el más pobre, el que no tiene laburo, es el que tiene que recurrir a los comedores para poder comer”.

“Las medidas apresuradas sin un análisis previo no realmente nos llevan a nada. El país hoy no está dividido en dos partes, está quebrado en tres o cuatro partes. Hay inmadurez política, hay irresponsabilidad, hay falta de amor por el prójimo. Es realmente muy triste lo que estamos viviendo los argentinos”, aseguró.

“Me parece a mí que el señor Presidente jamás entendió de que hay gobernadores nuevos. Se había generado un problema de mala administración, como en mi caso en la provincia de Santa Cruz. Creo que este hombre (Milei) y este gobierno tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, pero claramente se está equivocando y los más perjudicados son los más vulnerables, los más débiles, los más pobres y la clase media que pasa a ser pobre y el pobre que ya no tiene a dónde ir, que no sabe en qué clase social ubicarse. Realmente hay una mirada egoísta, centralista. Y se están olvidando del interior del país, que es el que realmente produce, ¿no?”, describió.

Los fondos económicos que reclama Santa Cruz

Sobre los fondos que se le recortaron a Santa Cruz, Vidal hizo hincapié en la interrupción “del incentivo docente, que nos pegó durísimo”. Y luego agregó que “esta es una provincia que durante 17 años no tuvo, no tuvo comienzo de clases escolares de forma normal. Esta vez, por primera vez, lo logramos, pero el incentivo docente en mi provincia significó 650 millones de pesos que realmente son muy pero muy importantes y hoy no lo tenemos”.

También se refirió a las demoras en el giro de fondos para afrontar jubilaciones, un tema que el Gobierno nacional sostuvo que se solucionará en los próximos días. “Se hace cargo nuevamente la provincia de un compromiso de Nación en el caso del aporte de la Caja de Previsión Santa Cruz. Para nosotros, para este año el aporte de Nación significaría 18.500.000.000 de pesos. Y todavía no pagó. Es complejo seguir así”, culminó Vidal.