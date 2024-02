Javier Milei realizó un descargo y apuntó contra la "casta" y los que no votaron la Ley Ómnibus

La reacción del Presidente se produce tres días después de que se oficializara el retiro del proyecto de ley del recinto del Congreso de la Nación, donde se debatía en Diputados el articulado en particular. Primero se anunció que volvería al debate en comisión, pero horas más tarde se canceló la decisión de insistir con la medida.

"Lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta. Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política", apuntó y agregó que por eso "diseñamos un programa económico para exterminar la inflación sin necesidad del Congreso ni de ninguno de todos aquellos que pretenden seguir viviendo como reyes a costa de los contribuyentes".

Sobre eso planteó que "si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la Nación, sino los propios".

Hacia el final del texto, subrayó: “No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”.

El descargo completo: