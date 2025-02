Javier Milei rompió el silencio sobre la expulsión de Ramiro Marra: "Lo ejecutaron"

“Ramiro (Marra) sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio en la Ciudad y cuando votó a favor de un Presupuesto que implicaba aumento de impuestos, lo ejecutaron porque no podemos avalar una suma de impuestos de ninguna manera ”, argumentó el mandatario una semana después de la salida del referente porteño.

“Dicen que mi hermana tiene una guillotina, y sí la tiene. Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina”, sintetizó el mandatario.

Finalmente, Javier Milei habló del tema

Once días después de la marginación que fue comunicada a través de la cuenta de X del partido, Milei aseguró que la salida de Marra es “una cuestión distrital”, y explicó que el Gobierno tiene tres líneas de acción: de gestión, la batalla cultural y la política.

Además, aclaró que él se encarga de encabezar las primeras dos áreas mientras que el debate político lo relega a su hermana, que lo encarnajunto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor, Santiago Caputo.

Embed Milei fundamentando el paredón para Marra y en los términos más horribles ejecutados por su Hermana: pic.twitter.com/0M6e9m2Qvf — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 10, 2025

"Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural, de temas nacionales, y por una cuestión de federalismo no me meto ni con las provincias ni con la Ciudad de Buenos Aires que es donde está la cuestión”, se escudó, y añadió: “La cuestión política la maneja mi hermana, también Guillermo Francos y Santiago Caputo, ese es ala que se ocupa de la política”.

Por su parte, tras la expulsión Marra ratificó de su lealtad al presidente Javier Milei, pese a que las diferencias con “El Jefe” tomaron rápida notoriedad, lo que lo llevó a quedar relegado del armado del Gabinete.

Incluso, el oficialismo había avanzado en su destitución como jefe del bloque en la Legislatura porteña, nombrando en su lugar a Pilar Ramírez. Hasta ese entonces, el inversor había logrado sortear los embates hasta que, el 30 de enero, la menor de los Milei anunció su salida definitiva.

La confirmación para Espert

En su entrevista matutina, Milei confirmó que "José Luis Espert se va a sumar a la batalla electoral que viene para la provincia de Buenos Aires".

Milei reveló que el diputado José Luis Espert se afiliará esta mañana a La Libertad Avanza, y aseguró que competirá en la provincia de Buenos Aires para hacerle frente al gobernador de Unión por la Patria, Axel Kicillof.

“Ahora nos vamos para Casa Rosada y vamos a afiliar al profe Espert a La Libertad Avanza. Al margen de la labor brillante que está haciendo, se va a sumar a la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires como uno de los máximos exponentes de la libertad”, sostuvo en declaraciones a A24.