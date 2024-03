¿Javier Milei va o no va a Rosario? Las dudas plantadas por Manuel Adorni

El vocero presidencial aseguró que la visita "no está confirmada en la agenda" y que se evaluará a futuro cómo está la situación.

La visita de Javier Milei a Rosario no está confirmada aún. Así lo informó Manuel Adorni.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , se despegó este miércoles de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y afirmó que la visita de Javier Milei a Rosario en medio de la crisis de seguridad "no está confirmada en la agenda" .

"No está confirmado. Entiendo que es la intención del presidente, pero no está confirmado en su agenda", dijo el vocero, que remarcó que "por cuestiones de seguridad", no daría "ningún detalle" del aterrizaje de Milei en la ciudad santafesina.