Javier Milei visita la región y Rodolfo Aguiar propone "cortarle todas las rutas"

El referente de los estatales aseguró que "el presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata". En ese sentido, propuso que "deberían cortarse todas las rutas de Bariloche", el día que el libertario arriba a la región.

Aguiar insistió en que "el plan de ajuste que impulsa Milei desde Casa Rosada golpea con violencia en la provincia", y detalló que "no sólo se traduce en despidos en el sector público y recorte de salarios y jubilaciones".

En su publicación en las redes sociales, el rionegrino afirma que "todas las medidas afectan negativamente a comerciantes, PyMEs, industriales, productores y economías regionales".

ESTA SEMANA MILEI VA A RIO NEGRO Y HAY QUE CORTARLE TODAS LAS RUTAS



El presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata. El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche. No puede llegar al Llao Llao.

Por otra parte, remarca que "el programa de gobierno de deroga la ley de Tierras y pretende profundizar la entrega de la Patagonia a potencias extranjeras". "Al presidente sólo le interesa conversar con empresarios como los que van a estar en Bariloche", comentó Aguiar.

Por último, el referente de los estatales escribió: "Planeros con exenciones impositivas y violadores de leyes laborales fugados al Uruguay, dueños de empresas energéticas enriquecidos con el aumento de tarifas, herederos de supermercados culpables de la inflación en la Argentina y CEO de laboratorios, lacras que lucran con los jubilados".

Por qué Javier Milei apuntó contra la UNCo

En medio de un complicado contexto para la educación pública, donde desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) han denunciado la falta de presupuesto para el periodo 2024, el Presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó un fuerte mensaje contra esta. ¿Qué dijo?

Fiel a su estilo, el mandatario nacional utilizó sus redes sociales para apuntar contra lo que define como "adoctrinamiento" dentro de las universidades, compartiendo una publicación de uno de sus seguidores.

En el mensaje de X, realizado por Diego Mauricio Macana Roa, escribió: "Estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue denuncia el adoctrinamiento en ese establecimiento. De Universidad a unidad básica, que deterioro de la educación".

Sin dudarlo, Javier Milei lo compartió en su cuenta con la observación "Más sobre adoctrinamiento", lo que generó gran controversia y los estudiantes de la UNCo salieron a responderle, ya que lo consideraron una persecución y cuestionaron sus "parámetros" de libertad.

Mientras tanto, el mandatario continua compartiendo publicaciones de sus seguidores libertarios.

La respuesta de los universitarios

Luego de conocerse la publicación del Presidente, los estudiantes de la UNCo salieron al cruce y emitieron un comunicado. "El presidente Javier Milei dedicó, este lunes, una serie de posteos en la red social X para degradar la militancia política y social que realizan las agrupaciones universitarias. Su batalla contra un supuesto 'adoctrinamiento' esta vez puso el foco en la Universidad del Comahue. El posteo dice 'más sobre adoctrinamiento' y replica a la cuenta @DiegoMac227, que comparte fotos de cartelería de distintas agrupaciones políticas, entre ellas uno de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Sus referentes le respondieron", señaló Elizabeth Hayas, estudiante de Trabajo Social del Comahue, militante de la agrupación y vicepresidenta del Centro de Estudiantes.

A esto sumó: “Parece que oponerse a su plan económico, que hunde a millones en el hambre, la desocupación y la pobreza, es adoctrinamiento. Lo que él llama adoctrinamiento es organización y lucha en las aulas y en las calles en defensa de nuestros derechos”.

Además, advirtió que “aunque no le guste, seguiremos denunciando que su plan afecta de manera particular a las mujeres, porque aunque las niegue, las brechas de género existen. Y en eso las universidades no son una excepción. La mayoría de las estudiantes trabajamos, muchas son madres y estudiar es mucho más difícil”.

Alumnos de la carrera Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) 1200x678.png Alumnos de la carrera Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)

En el mismo sentido, Florencia Beltran, estudiante de Letras y presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades, refutó: "Para el Presidente la libertad de expresión y opinión es adoctrinamiento. Es evidente que su mundo es muy chico si lo adoctrina un cartel”. Alertó que el mandatario nacional hace este tipo de campañas por las redes sociales “para correr el foco de la verdadera orientación de su gobierno para ahogar económicamente a las universidades públicas y hundir la investigación”.

Finalmente, reafirmó: “Estas campañas de desinformación no van a parar al movimiento estudiantil que está peleando en todo el país junto a docentes y no docentes, en defensa de la universidad, por la triplicación del presupuesto y por el acceso, egreso y permanencia de todos y todas”.