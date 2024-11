Javier Milei y Donald Trump: un encuentro con elogios cruzados y "las fuerzas del cielo"

El comunismo, siempre una de las victimas predilectas del actual ocupante de la Casa Rosada también tuvo su lugar en el discurso. “En 1848 Marx comenzó aquel panfleto siniestro que fue su manifiesto comunista diciendo que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo, hoy un fantasma distinto recorre el mundo, el fantasma de la libertad”, enfatizó.

Que dijo Donald Trump sobre Javier Milei

Después de la presentación de Milei, Donald Trump le dedicó algunas palabras al libertario desde el escenario. "Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes Make Argentina Great Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países", marcó con humor.

IW3REZB5ENAWNHFQYKPVNKTAQA.avif Javier Milei junto a Donald Trump.

Al mismo tiempo, le indicó que "tus números funcionan. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también".

Tras la devolución de favores y las fotos en el evento, hubo al menos dos encuentros mano a mano, breves pero fructíferos. Quien habló luego del encuentro y se refirió a lo ocurrido fue el canciller Gerardo Werthein.

"Después de las conversaciones entre el presidente Milei y el presidente Trump, que sirvieron para fortalecer los lazos de amistad y afinidad con las ideas de la libertad, se plantaron las bases para una relación sólida entre dos países amigos", marcó el flamante funcionario del Gobierno.

Finalmente, marcó que "esta relación promete abrir enormes oportunidades para Argentina, donde habrá un intercambio más profundo y beneficioso entre ambas naciones".

La relación de Milei con Donald Trump

Si bien aún restan tres meses para la ceremonia de asunción de Trump que tendrá lugar el 20 de enero en Washington, en la administración libertaria gestionan para que Javier Milei sea uno de los invitados y pueda asistir al acto.

En la Casa Rosada, el triunfo del representante del Gran Old Party fue recibido con euforia y esperanza: se trata de un nuevo aliado en la "batalla cultural" que encarna Milei.

Por estas horas, Werthein paseaba entre el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo y el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dos de las tres patas del llamado 'triángulo de hierro'.