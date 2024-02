Javier Milei y las redes: ¿cuántas horas pasa en Twitter?

La incesante actividad de Javier Milei en redes sociales no es ninguna noticia. Al igual que su metodología de compartir fake news y generar muchas interacciones con eso, el Presidente se jacta de ser un excelso comentarista de los temas de actualidad en Twitter. Sin embargo, en las últimas horas, fue cuestionado por este tema.

Es que entre tanto like y publicación compartida, algunos usuarios empezaron a notar patrones horarios como mínimo interesantes. Hay momentos del día donde Milei está totalmente pendiente de su cuenta de X , y solamente durante la madrugada parece soltar el teléfono.

A punto tal llegó la situación que se creó una web especial dedicada a contar cuántas horas al día pasa el mandatario en la red social del ex pajarito. Y la realidad es que el dato es bastante preocupante.

Amén del tema de que Milei prefiera pelearse con una artista que ocuparse de temas de mucha más relevancia social, el uso de su cuenta tampoco parece tener mucho que ver con su responsabilidad al frente del Gobierno: comparte insultos a la oposición, pedidos de renuncias, y usa mucho (y cuando decimos mucho es mucho) de su espacio para celebrar sus apariciones en medios internacionales.

likes milei 1.jpg Javier Milei tiene tal actividad en Twitter que hasta le crearon ¡un contador!

Fue así que, recientemente, se creó el sitio "¿Cuántos tweets likeó nuestro Presidente las últimas 24 horas?", al que se puede acceder en https://milei.nulo.in/.

Al ser consultado en las últimas horas por este tema, Milei no pareció estar demasiado arrepentido. "¿Cuál es el problema de que use mi Twitter? Es mío, ¿a quién le afecta el derecho a la vida, a la propiedad privada?", señaló. Además, marcó que "Iñaki (Gutiérrez) maneja la cuenta de TikTok", aunque allí no se observa la incesante actividad que sí vemos en Twitter.

Qué horarios son los usados por Javier Milei en Twitter

Según el desglose realizado por el usuario a cargo de la página, entre las 7 y 8 de la mañana comienza a actividad y cerca de la 1 de la madrugada termina con sus intervenciones. Obviamente no hay un uso lineal, sino que se divida en franjas.

Entre las 13:30 y las 14:30, por ejemplo, suele ser el piso. Algo similar ocurre entre las 20:30 y las 22, momentos donde también lo usa poco.

Sin embargo, entre las 8 y las 10 de la mañana hay una actividad intensa. Y si eso es intenso, habría que buscar qué adjetivo le cabe al uso que Milei le da a la red social entre las 16 y las 19, su "pico" de interacciones.

Más allá de la cuestión horaria (que, lógicamente, importa), una de las principales críticas apunta a la forma en la que usa las redes. Compartiendo agravios constantemente, genera cierto ruido en el espacio libertario y, sobre todo, en términos de una potencial alianza con el PRO.

Lo cierto es que, por el momento, Milei no parece estar para nada arrepentido de su intensivo uso twittero, más bien redobla la apuesta aún cuando le ha costado cruces con gobernadores, intendentes y demás funcionarios.