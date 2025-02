Jonathan Viale: "No me importa defender a Milei, me chupa un huevo Caputo"

Dijo que había pasado el fin de semana con la incertidumbre de que se suspendiera la entrevista por el escándalo de la criptomoneda, tuit que tuvo que borrar Milei tras el cuestionamiento de la supuesta cripto.

CAPUTO VIALE.jpg

“No me importa Milei, me chupa un huevo Caputo, debió ser la tercera vez que lo veo. No cobro de este Gobierno, vivo hace diez años en un departamento de tres ambientes en Belgrano”, se atajó el periodista.

Aseguró que no pretendió proteger al mandatario argentino. No obstante, sostuvo que “sí “quiero que esta vez salga bien, porque con mucha honestidad siento que hace muchos años que nos vienen haciendo mierda y quiero que esta vez salga bien. El país está mal, está lleno de villas, cagaron la cultura del trabajo, cagaron la cultura del esfuerzo”.

Periodismo

También se refirió a las críticas que recibió durante toda esta jornada, especialmente de sus colegas, también de los políticos.

"Creo que lo que pasó ayer en ese segundo de poca lucidez en la Casa Rosada es que quise ayudar a que esto salga bien. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. Me equivoqué, me equivoqué", admitió.

Prosiguió: "¿El periodismo tiene que hacer eso? y no, la verdad que no. Yo creo que el periodismo está para contar, está para opinar, está para criticar, está para investigar, está para molestar, está para decir las cosas que están bien. Siempre hacemos las cosas bien los periodistas y no, tampoco. La cagada que está o lo bueno es que entramos todos los días a tu casa y vos fiscalizas. Y el día que de verdad hagamos las cosas mal, mal, mal, ese día me cambiás, agarras el control y decís: 'No te quiero ver más, flaco'. Yo siento que todavía tengo tu credibilidad y voy a seguir peleando por eso".

El contrapunto previo a la interrupción de Santiago Caputo

Tras esto, comenzó un intercambio sobre el uso que da el mandatario a las redes sociales:

-Jonatan Viale: es un tema del que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto.

-Javier Milei: es bueno que lo señales. Como "ciudadano", porque lo publiqué desde mi cuenta personal.

-JV: pero ya te diste cuenta de que no, sos el presidente.

-JM: pero mi cuenta es personal, fijate lo que dice.

-JV: Ya sé, "Economista" dice.

-JM: y bueno...

-JV: ¡Pero sos el presidente!

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/arilijalad/status/1891661107602882574?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1891661107602882574%7Ctwgr%5E0f16fc3498382b94c2eb0da102f94fdfe9c45e11%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Finsolito-momento-la-entrevista-javier-milei-que-santiago-caputo-interrumpio-la-nota-n1174667&partner=&hide_thread=false 1.

Así le dan órdenes a @JonatanViale



Nunca vi algo como esto.

Frena la conversación porque le dicen que puede complicar judicialmente a @JMilei . Eso es encubrimiento.



Y queda todo grabado.

Vean hasta el final.



Así manejan a sus comunicadores institucionales. Dejen de… pic.twitter.com/LFFE0Ubkp2 — ari lijalad (@arilijalad) February 18, 2025