Jorge Macri "apuró" a Javier Milei con la coparticipación

Al respecto, Macri dijo que "los porteños se merecen" la restitución de los fondos, aunque destacó que se trata de una decisión del presidente Javier Milei.

En este sentido, agregó que tiene "esperanza de que así ocurra. Ese reclamo está planteado al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo".

Macri, por su parte, abogó porque la Nación y las provincias "bajen el tono de las discusiones públicas" porque "la gente la está pasando mal".

"Creo que el principal rol de los que tenemos responsabilidades es dialogar, escuchar y que te escuchen", indicó.

Manuel Adorni habló sobre la postura de Jorge Macri

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni dejó abierta la posibilidad de una reunión entre Milei y Jorge Macri para analizar el planteo de la Ciudad.

"El diálogo está abierto con cada uno de los gobernadores o, en este caso, con el jefe del Gobierno de la Ciudad. Si hay algo en lo que tiene razón (Macri) es que, efectivamente, el dinero de cada una de las jurisdicciones es de cada una de las jurisdicciones. Así que se verá, en tal caso, cómo se avanza con lo que hoy está en el plano judicial, que es la discusión por la coparticipación", comentó Adorni ante una consulta.

El avance contra los docentes

Macri ratificó esta mañana que se descontará el sueldo a los docentes que adhieran al paro que había sido convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), durante la inauguración del nuevo ciclo lectivo.

Así lo afirmó el alcalde al considerar que se trata de una medida de fuerza "en solidaridad con el paro en otras provincias" que "no corresponde" en la ciudad de Buenos Aires.

"Hay un dato interesante y es que sólo cuatro de cada 10 docentes están adheridos a un gremio (en CABA), el 60 por ciento no adhiere. La inmensa mayoría no está sindicalizada", aseguró Macri en diálogo con el canal de televisión A24.