El diputado le pidió a Carlos Torrendell, secretario de Educación, que no conteste las preguntas para no perder tiempo.

José Luis Espert es uno de los grandes protagonistas del debate por la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Con su particular tono y su perfil confrontativo, el economista está en el ojo de la tormenta luego de las constantes chicanas y cruces con los demás legisladores.

Sin embargo, parece haber un encono personal con los referentes de izquierda , a quienes ha descalificado en más de una oportunidad. A punto tal llegó la bronca que, en la sesión de este jueves, le pidió a uno de los funcionarios que exponían que "no dialogue" con ellos.

Esto ocurrió durante la exposición de Carlos Torrendell, secretario de Educación , quien se encontraba analizando el contexto educativo en países "comunistas". En este sentido, expresó que "si logramos financiamiento del Partido Obrero me gustaría viajar a China y Cuba para ver qué se hace con la evaluación y los exámenes en esos países".

Lógicamente, esto generó una respuesta de la izquierda. Fue la diputada Romina del Plá quien buscó explicarle cómo funciona la estructura de las ramas que componen su partido político y por qué tienen distintos posicionamientos. Torrendell habilitó el micrófono para esta situación, pero causó la indignación de Espert, que está a cargo de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Embed Se filtró la orden que el mafia Espert le cursa al "Secretario de educación" Carlos Torrendell en el Congreso hace unos minutos: cortar el dialogo y sobre todo CALLAR A LA IZQUIERDA @myriambregman @NicolasdelCano @vilcalejandro @chipicastillo @RominaDelPla pic.twitter.com/id8INUnMJR — Javier Gabino (@JavierGabino) January 11, 2024

"No dialogues porque, si no, no terminás más, y menos con la izquierda", expresó Espert al oído de Torrendell, sin advertir que el micrófono estaba prendido. Fue así que este comentario salió en la transmisión oficial.

A esta polémica hay que sumarle su costumbre de apagarle el micrófono a los demás legisladores, algo que ocurrió con Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Santiago Cafiero. Aunque con los primeros dos también tuvo cruces dialécticos, con este último la situación escaló.

Durante la sesión del miércoles, Espert le cortó el micrófono al ex Canciller, considerando que las preguntas estaban siendo dirigidas al funcionario equivocado. Tras expresarle que debía ser respetuoso, Cafiero le espetó que "no me vas a decir qué y a quién le tengo que preguntar", y se paró para ir al lado de su mesa.

Todos señalan a Espert por sus agresiones

Referentes de distintos bloques de la oposición apuntaron contra el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, por el comportamiento que tuvo durante los plenarios que abordan la ley ómnibus y que derivaron en fuertes cruces con varios diputados.

Tras altercados con Myriam Bregman, Santiago Cafiero y Nicolás del Caño, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuestionó a Espert, lo responsabilizó por los problemas de convivencia en el plenario y lo tildó de "provocador serial" y "maleducado".

720 (39).webp José Luis Espert se cruzó prácticamente con todos los opositores.

"José Luis Espert es un maleducado, no dejó a lo largo de todo el día de provocar, de generar situaciones de mucha tensión. Cuando el presidente de la Comisión de Legislación General estuvo a cargo nunca hubo dificultades. El problema en el funcionamiento del plenario se llama José Luis Espert. Se deberían dar cuenta las autoridades que cambia el clima cuando Espert se sienta en la presidencia. Es un provocador serial y un maleducado", resaltó.

A su turno, Bregman lo consideró "machista" por decirle despectivamente "copito de nieve".

"Es una vergüenza insostenible que esa persona esté al mando de la comisión, agrede a todos los de la oposición. A mí me trata de una manera… Aunque parece gracioso la violencia de género no es graciosa para las mujeres", enfatizó la diputada del Frente de Izquierda.